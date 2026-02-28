RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí

La Cancillería de Uruguay activó la coordinación con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos en la región: por ahora “todos se encuentran bien”.

Tras el ataque masivo de Estados Unidos e Israel sobre Irán este sábado, y las represalias que inició la República Islámica contra varios países de la región, la Cancillería de Uruguay informa que activó “el procedimiento de coordinación” con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes” para saber cómo están los uruguayos que viven en la región, ahora bajo amenaza de una guerra ampliada en Medio Oriente.

“Por el momento la información que nos proporcionan es que todos los uruguayos se encuentran bien”, dice el breve comunicado de la Cancillería enviado este sábado de mañana a los medios de comunicación.

La Cancillería informa además que está “en contacto con familiares de algunos de las personas que se encontraban casualmente en esos lugares”, y asegura: “Todos están bien a pesar del nerviosismo que puede provocar esta situación”.

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP
Uruguay expresa "extrema preocupación" por ataques a Irán y su represalia a países vecinos
Asistencia de Uruguay en Medio Oriente

