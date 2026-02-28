Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí

Tras el ataque masivo de Estados Unidos e Israel sobre Irán este sábado, y las represalias que inició la República Islámica contra varios países de la región, la Cancillería de Uruguay informa que activó “el procedimiento de coordinación” con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes” para saber cómo están los uruguayos que viven en la región, ahora bajo amenaza de una guerra ampliada en Medio Oriente.
“Por el momento la información que nos proporcionan es que todos los uruguayos se encuentran bien”, dice el breve comunicado de la Cancillería enviado este sábado de mañana a los medios de comunicación.
La Cancillería informa además que está “en contacto con familiares de algunos de las personas que se encontraban casualmente en esos lugares”, y asegura: “Todos están bien a pesar del nerviosismo que puede provocar esta situación”.
