Montevideo: servicio de guardavidas "parcialmente afectado" debido a medidas por conflicto laboral

El servicio de guardavidas está "parcialmente afectado" este domingo, en el marco del conflicto de los funcionarios con la Intendencia de Montevideo por reclamos laborales.

Desde el sindicato de guardavidas, informaron que "los guardavidas zafrales de Montevideo no realizarán horas extras, en reclamo de igualdad en la contratación de funcionarios. Reclamo histórico".

Los trabajadores aseguran que en algunos casos llevan "más de 6 años en la misma condición de zafrales" y que "únicamente le pasa a los guardavidas de Montevideo".

Por su parte, la Intendencia informó en un comunicado sobre la reducción y aseguró que "se implementa un plan de contingencia".

Los cierres de casilla serán divididos por turnos. En la mañana, cerraron en Cerro (casilla Bogotá), Pocitos (casilla Pereira), Buceo (casilla Arrascaeta), Malvín (casilla 18 de Diciembre) y Carrasco (casilla Arocena).

Playa Colorada y playa Punta Yeguas (Grande) quedaron totalmente sin servicio.

Para el turno vespertino, las afectadas son Pocitos (casilla de Av. Brasil) y Playa Verde (casilla de Belastiqui), con cierre parcial. Mientras que hay cierre total en playa Frigonal, Cilindros y De los Ingleses.

Punta Espinillo, Colorada, Pajas Blancas, Zabala, Punta Yeguas, Santa catalina, Cerro, Ramírez, Buceo, Malvín, Brava, Honda, Mulata y Carrasco tienen servicio normal.

"Se recomienda a la población extremar los cuidados", señaló la comuna. Recomienda, además, "verificar la vigilancia: asegurarse de ingresar al agua en zonas donde el puesto de guardavidas esté efectivamente operativo". También "ante una cobertura más dispersa, se recomienda evitar conductas de riesgo y mantener una vigilancia constante sobre los menores de edad".