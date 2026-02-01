RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ LA INTENDENCIA

Montevideo: servicio de guardavidas "parcialmente afectado" debido a medidas por conflicto laboral

Desde el sindicato informaron a Subrayado que el reclamo es de los salvavidas zafrales, que no realizarán horas extras, por reclamo en "igualdad en la contratación".

guardavidas-montevideo-playas

El servicio de guardavidas está "parcialmente afectado" este domingo, en el marco del conflicto de los funcionarios con la Intendencia de Montevideo por reclamos laborales.

Desde el sindicato de guardavidas, informaron que "los guardavidas zafrales de Montevideo no realizarán horas extras, en reclamo de igualdad en la contratación de funcionarios. Reclamo histórico".

Los trabajadores aseguran que en algunos casos llevan "más de 6 años en la misma condición de zafrales" y que "únicamente le pasa a los guardavidas de Montevideo".

detectan segundo caso de sarampion en montevideo y monitorean su entorno, informo el msp
Seguí leyendo

Detectan segundo caso de sarampión en Montevideo y monitorean su entorno, informó el MSP

Por su parte, la Intendencia informó en un comunicado sobre la reducción y aseguró que "se implementa un plan de contingencia".

Los cierres de casilla serán divididos por turnos. En la mañana, cerraron en Cerro (casilla Bogotá), Pocitos (casilla Pereira), Buceo (casilla Arrascaeta), Malvín (casilla 18 de Diciembre) y Carrasco (casilla Arocena).

Playa Colorada y playa Punta Yeguas (Grande) quedaron totalmente sin servicio.

Para el turno vespertino, las afectadas son Pocitos (casilla de Av. Brasil) y Playa Verde (casilla de Belastiqui), con cierre parcial. Mientras que hay cierre total en playa Frigonal, Cilindros y De los Ingleses.

Punta Espinillo, Colorada, Pajas Blancas, Zabala, Punta Yeguas, Santa catalina, Cerro, Ramírez, Buceo, Malvín, Brava, Honda, Mulata y Carrasco tienen servicio normal.

"Se recomienda a la población extremar los cuidados", señaló la comuna. Recomienda, además, "verificar la vigilancia: asegurarse de ingresar al agua en zonas donde el puesto de guardavidas esté efectivamente operativo". También "ante una cobertura más dispersa, se recomienda evitar conductas de riesgo y mantener una vigilancia constante sobre los menores de edad".

Temas de la nota

Lo más visto

video
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
TESTIMONIO

"Me lo mataron como un perro": habló la madre del joven asesinado a tiros en su casa en el Cerro
Calle aconcagua

Ómnibus atropelló a un adolescente que se cruzó por delante en bici y lo dejó grave en Malvín
Este domingo

Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín.
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
Yamandú Orsi llegó a China y comenzó con su gira por el país asiático este domingo
LAS IMÁGENES

Yamandú Orsi llegó a China y comenzó con su gira por el país asiático este domingo
Imagen de archivo. Foto: drone de Canal 10
SUPERCOPA

Nacional y Peñarol se enfrentan este domingo desde las 20:00 horas en el estadio Centenario

Dejá tu comentario