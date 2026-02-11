Montevideo se suma a propuesta de Orsi y proyecta inversión de $ 150 millones para iluminar todas las canchas de baby fútbol

La Intendencia de Montevideo anunció que pretende iluminar todas las canchas de fútbol infantil de la capital y colocar césped sintético en varias de ellas, en una inversión de al menos $ 150 millones. La iniciativa fue presentada a la Junta Departamental y debe ser aprobada; se alinea con la propuesta del presidente Yamandú Orsi , quien prometió durante la campaña iluminar con tecnología led todas las canchas de baby fútbol del país, compromiso que ya está contemplado en el presupuesto enviado al Parlamento.

Orsi comenzó esta política cuando era intendente de Canelones y la ratificó a nivel nacional durante el debate de campaña con Álvaro Delgado. El presupuesto presentado por el gobierno prevé $ 24 millones anuales para avanzar en la iluminación del fútbol infantil en todo el país.

En Montevideo, la comuna impulsa esta medida a través del programa Salí Jugando, orientado a mejorar la infraestructura deportiva y comunitaria vinculada al fútbol infantil. El programa tuvo su primera edición entre 2015 y 2020 y luego se discontinuó. Ahora se busca retomar y profundizar el impacto social en barrios y comunidades deportivas.

Claudio Visillac, de Desarrollo Municipal y Participación de la IMM, señaló a Subrayado que en Montevideo hay 105 canchas de fútbol infantil, de las cuales actualmente 70 están iluminadas. Además, detalló que 15 cuentan con césped sintético y el objetivo es llevar esa cifra a 40.

Más de 20 mil niños juegan al baby fútbol en Montevideo, una actividad que alcanza a más de 100 mil personas entre familiares, dirigentes y colaboradores. A nivel nacional, el fenómeno involucra a más de 72 mil niños, niñas y adolescentes y moviliza a unas 300 mil personas por semana en 640 clubes, lo que lo convierte en uno de los principales fenómenos sociales del país.

Juan Carlos Sibes, vicepresidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), explicó a Subrayado que los proyectos están en etapa preliminar y afirmó que es necesario mejorar la infraestructura. “Tenemos porcentaje importantísimo de canchas de fútbol infantil mal iluminadas”, señaló, en base a un relevamiento realizado por la organización.

Sibes destacó que iluminar una cancha en un barrio es clave “por cuestiones sociales, de seguridad, poder extender la jornada hasta altas horas de la noche”, y agregó que también se apunta a mejorar otros aspectos de infraestructura como baños y cantinas.