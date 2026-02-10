Realizan pruebas en la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que esperan sea inaugurada en unas dos semanas.
Montaña rusa del Parque Rodó en funcionamiento: hacen pruebas del juego que continúa en etapa de montaje
El juego tendrá capacidad para 12 personas por turno. Actualmente trabajan en el piso y en la plataforma de ascenso y descenso a los carriles.
Actualmente, además de las pruebas, acondicionan el piso y la estación de ascenso y descenso al juego mecánico.
La montaña rusa tiene capacidad para 12 participantes por turno.
Son 14 personas las que trabajan en el montaje.
En enero fue inaugurada la torre de caída libre.
