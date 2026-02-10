RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Montaña rusa del Parque Rodó en funcionamiento: hacen pruebas del juego que continúa en etapa de montaje

El juego tendrá capacidad para 12 personas por turno. Actualmente trabajan en el piso y en la plataforma de ascenso y descenso a los carriles.

montaña-rusa-parque-rodó

Realizan pruebas en la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que esperan sea inaugurada en unas dos semanas.

Actualmente, además de las pruebas, acondicionan el piso y la estación de ascenso y descenso al juego mecánico.

La montaña rusa tiene capacidad para 12 participantes por turno.

extrajeron 27 palmeras afectadas por el picudo rojo en zona de parque rodo; hasta el momento van 700 en montevideo
Seguí leyendo

Extrajeron 27 palmeras afectadas por el picudo rojo en zona de Parque Rodó; hasta el momento van 700 en Montevideo

Son 14 personas las que trabajan en el montaje.

En enero fue inaugurada la torre de caída libre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
RÍO NEGRO

Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo
Accidente laboral

Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras
Canelones

Doble homicidio en Las Piedras: hombres fueron atacados a tiros en plena calle

Te puede interesar

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay video
REUNIÓN ESTA SEMANA

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay
Foto: FocoUy
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
Megaoperativo en el Marconi: 20 allanamientos simultáneos con cinco detenidos, cuatro son menores, por tres homicidios video
DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS

Megaoperativo en el Marconi: 20 allanamientos simultáneos con cinco detenidos, cuatro son menores, por tres homicidios

Dejá tu comentario