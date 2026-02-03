Extrajeron 27 palmeras afectadas por el picudo rojo en zona de Parque Rodó; hasta el momento van 700 en Montevideo

La Intendencia de Montevideo trabaja en la extracción de más de 20 palmeras afectadas por el picudo rojo en la zona del Parque Rodó .

Desde la División de Espacios Públicos de la comuna, Marcelo Roux, dijo a Subrayado que extraen exactamente 27 palmeras de dicha zona y que es el último de los espacios públicos grandes e históricos que están atendiendo.

Luego iniciarán el retiro de las palmeras que se encuentran en las islas del Parque Rodó, que implica la utilización de grúas.

Seguí leyendo Apareció una crucera en la playa de Punta Yeguas: Alternatus retiró el animal y explicó qué hacer en estos casos

Posteriormente, no retirarán más hasta otoño, pero continuarán con los tratamientos en las palmeras.

El retiro masivo de palmeras comenzó en el mes de noviembre y hasta el momento han retirado unas 700 de todos los espacios públicos de la ciudad, de unas 30.000 que tiene Montevideo.

Un funcionario de una empresa tercerizada que trabaja en el corte de las palmeras, explicó el trabajo que realizan en la zona de Palermo donde llevan unas 60 palmeras hasta el momento.

Lo primero es atarla de arriba para luego derribarla entera. Seguidamente, comienzan a sacarle las hojas y el corte del tronco. Los restos son llevados a un predio de la comuna donde son triturados.