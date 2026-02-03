RECIBÍ EL NEWSLETTER
RETIRO MASIVO

Extrajeron 27 palmeras afectadas por el picudo rojo en zona de Parque Rodó; hasta el momento van 700 en Montevideo

La intendencia retirará las palmeras que se encuentran en las islas del Parque Rodó y finalizará dicha tarea hasta el otoño.

retiro-palmeras-parque-rodó
palmeras-parque-rodó-picudo-rojo

Desde la División de Espacios Públicos de la comuna, Marcelo Roux, dijo a Subrayado que extraen exactamente 27 palmeras de dicha zona y que es el último de los espacios públicos grandes e históricos que están atendiendo.

Luego iniciarán el retiro de las palmeras que se encuentran en las islas del Parque Rodó, que implica la utilización de grúas.

aparecio una crucera en la playa de punta yeguas: alternatus retiro el animal y explico que hacer en estos casos
Seguí leyendo

Apareció una crucera en la playa de Punta Yeguas: Alternatus retiró el animal y explicó qué hacer en estos casos

Posteriormente, no retirarán más hasta otoño, pero continuarán con los tratamientos en las palmeras.

El retiro masivo de palmeras comenzó en el mes de noviembre y hasta el momento han retirado unas 700 de todos los espacios públicos de la ciudad, de unas 30.000 que tiene Montevideo.

Un funcionario de una empresa tercerizada que trabaja en el corte de las palmeras, explicó el trabajo que realizan en la zona de Palermo donde llevan unas 60 palmeras hasta el momento.

Lo primero es atarla de arriba para luego derribarla entera. Seguidamente, comienzan a sacarle las hojas y el corte del tronco. Los restos son llevados a un predio de la comuna donde son triturados.

TRABAJADOR CORTE PALMERA

Temas de la nota

Lo más visto

video
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
EL MIÉRCOLES SE CONOCERÁN AVANCES

Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico

Te puede interesar

Pudo haber sido el robo del siglo, dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja video
hay un requerido

"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja
Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
Vecino relató que se sentían ruidos en ciertas horas de la madrugada donde delincuentes cavaron túnel video
CIUDAD VIEJA

Vecino relató que se sentían ruidos en "ciertas horas de la madrugada" donde delincuentes cavaron túnel

Dejá tu comentario