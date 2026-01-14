RECIBÍ EL NEWSLETTER
parque rodó

Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco en Parque Rodó, que inauguran hoy: cada boleto sale $100

A las cinco de la tarde de este miércoles se inauguran nuevas atracciones en el Parque Rodó. Mirá los primeros videos en funcionamiento.

Mirá los primeros videos de la Torre de caída libre y del Gusano loco en Parque Rodó.

Este miércoles se inauguran nuevas atracciones en el Parque Rodó, con la apertura de la Torre de caída libre de 27 metros de altura, el Gusano Loco renovado y el juego Final Sprint. A partir de las 17 horas y hasta la 1 de la madrugada, el público podrá visitar y utilizar los nuevos juegos.

Cada atracción tiene un costo de $100 por boleto, dijo al programa Arriba gente de Canal 10 el coordinador del Parque, Pablo Lotito. Las atracciones tradicionales mantienen el mismo precio, aunque cuentan con una promoción de seis boletos por $500.

Además, continúan los trabajos de montaje de la nueva montaña rusa, cuya inauguración está prevista para fines de enero o principios de febrero.

Para la próxima semana está anunciada la apertura de otras atracciones: Spin, un juego giratorio; Saltamontes, que se mueve al ritmo de la música; y Ufo, un disco que gira mientras se desplaza. Según explicó Lotito, se trata de juegos procedentes de China e Italia, que nunca estuvieron en Uruguay.

La seguridad será una prioridad. En cada juego se colocaron carteles con recomendaciones, incluyendo la altura mínima requerida (1,50 m) y otras medidas. Lotito estimó que en un día concurrido el Parque Rodó recibe entre 6.000 y 7.000 personas.

