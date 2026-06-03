"Momentos que quedarán en mí para siempre": entrevista con el ciclista Thomás Silva tras el Giro de Italia

El ciclista uruguayo Thomás Silva habló con Subrayado después de competir en el Giro de Italia , donde hizo historia . "Para nosotros era ir en busca de etapas, se me dio la oportunidad y aproveché".

El 9 de mayo, el uruguayo dio la sorpresa al imponerse en la segunda etapa en Veliko Tarnovo, en Bulgaria, y arrebatar así la maglia rosa al francés Paul Magnier. La de Silva es la primera participación uruguaya en el Giro, por lo que se convierte en el primer corredor uruguayo en ganar una etapa del Giro y en vestir la maglia rosa. En la quinta etapa , el 13 de mayo, obtuvo el tercer lugar. "Todo más o menos rodea en ti, increíble poder haberlo vivido", dijo.

Respecto a toda la carrera, en diálogo con Subrayado, reflexionó: "Creo que en las tres semanas demostramos estar en la pelea, pero justo la segunda, por el tipo de recorrido, con una subida muy dura pero relativamente corta al final, se me da bien para mis características, y sabíamos que si pasaba un grupo reducido como así fue, podía aprovechar mi punta de velocidad y por suerte lo pudimos hacer bien".

"Nosotros como equipo en general solamente teníamos un compañero que iba a aspirar un poco a hacer la clasificación general, el resto apuntaba a etapas, así creo que se vio reflejado. Pudimos conseguir tres victorias de etapa, y cuando uno va a buscar etapas tiene sus días marcados, esos días los intenta aprovechar, y el resto de los días es de descanso, entre comillas, intenta llegar lo más tranquilo a meta, perder el mayor tiempo posible, que hace que en la general estés muy lejos pero nunca pasa por tu cabeza el objetivo ese", indicó. "Fuimos el equipo revelación, personalmente creo que di un paso adelante en este giro, y sinceramente creo que la única clasificación que nos vino un poco que no buscábamos y terminamos por la regularidad estando adelante fue la por puntos, que terminamos terceros", agregó.

"Toda mi familia siempre estuvo, desde que con los cinco años comencé, y ahora con un Giro de Italia, en lo máximo del ciclismo, que me puedan estar acompañando y hacerle vivir este momento, la verdad que para mí también me deja muy contento", aseguró. Silva tiene 24 años y es de Maldonado

"Durante todo el Giro se vieron nuevas banderas, en las salidas, en las metas, y la verdad que también eso deja muy contento a uno, sentir el apoyo de la gente. Esos momentos creo que quedarán en mí para siempre", contó sobre el apoyo de otros compatriotas.

Al ser consultado sobre si piensa en correr el Tour de France, respondió que prefiere ir con calma. "El año que viene igual también pasar y apuntar más a futuro. Como me gusta a mí, ir dando pasos y dando pasos firmes, que todo venga a su tiempo".