Cabildo Abierto anunció que votará la Rendición de Cuentas tras la aceptación del gobierno de varias de sus propuestas

El exsenador Guido Manini Ríos anunció que Cabildo Abierto votará en general la Rendición de Cuentas, tras enumerar un conjunto de propuestas que el gobierno aceptó incluir en el proyecto de ley que la semana entrante será aprobado entonces en Diputados con los votos del Frente Amplio y los dos diputados de Cabildo.

De esta forma el oficialismo obtiene la mayoría para aprobar la Rendición de Cuentas, extremo que estaba en duda tras el anuncio semanas atrás de los partidos de la coalición de que no votarían en general el proyecto de ley.

“Hemos analizado con los dos legisladores de Cabildo Abierto, y entendemos que hubo una sensibilización ante nuestras propuestas, que mejora la Rendición de Cuentas”, dijo Manini en conferencia de prensa este jueves en el Parlamento.

Consultado si esto los acerca al Frente Amplio como partido político, Manini lo descartó. “Esto no es para el gobierno, es para la gente”.

Y agregó: “Queremos que el país tenga Rendición de Cuentas y que la población obtenga mejoras. Hay miles de familias que esperan transferencias y medidas de seguridad”.

Manini cuestionó además a los partidos de la Coalición Republicana por negar los votos para aprobar la Rendición de Cuentas: “No podemos privar a la población de estas cosas”.

El acuerdo punto por punto

De acuerdo al informe que presentó Manini Ríos, el gobierno aceptó las seis propuestas que Cabildo Abierto le presentó al presidente Orsi días atrás, y dos más que estaban por fuera de ese planteo.

1) Cabildo pedía una asignación económica única para atender la pobreza infantil, y la obligación de verificar que el niño reciba una adecuada alimentación y salud, y que concurra a la escuela. También pedía que el pago sea con tarjeta y no en efectivo.

Manini dijo que el gobierno aceptó todo esto, que el pago de las transferencias se hará por la tarjeta Uruguay Social y que se aumentará la multa de 20% a 40% cuando no se cumpla con la asistencia escolar. Además, dijo, se tomarán recaudos para controlar la correcta alimentación y atención médica.

2) Manini también dijo que Cabildo pidió bajar la cantidad de dependientes del Estado y aseguró que obtuvo el compromiso de reducir gastos y estudiar este tema.

3) Cabildo también había pedido recursos para que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) aplique planes de trabajo en los reclusos. Manini dijo que el gobierno aceptó asigna un monto anual de 20 millones de pesos.

4) Manini dijo que también solicitó hacer una campaña de bien público para prevenir el consumo de marihuana, y que el gobierno aceptó.

5) En otro punto solicitaba más partidas presupuestales al Ministerio de Vivienda para financiar la escrituración de cooperativas, y Manini aseguró que también se aceptó redireccionar recursos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

6) Según Manini, el gobierno también aceptó retirar de la Rendición de Cuentas los artículos que redireccionaban partidas destinadas a las Fuerzas Armadas. Y en este punto dijo que se agregó el compromiso de estudiar un aumento de sueldos para el personal subalterno en la Rendición de Cuentas del año próximo.

Por último, el segundo punto acordado por fuera del planteo original de Cabildo, es la presentación de un proyecto de ley para atender el endeudamiento general de las personas y familias, y que se incluya allí a los entes y empresas públicas como acreedores. Aquí se acordó, dijo Manini, que el proyecto de ley se trata en un plazo máximo de de 180 días.

REPERCUSIONES

La diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra, expresó "alivio" y "tranquilidad" por el acuerdo alcanzado con Cabildo Abierto para votar la Rendición de Cuentas, no por el Frente Amplio ni por el Gobierno, sino por la gente por la previsión de recursos para políticas sociales, como la unificación de las transferencias a niños y adolescentes, la creación de más cargos de policías, más dinero para educación y para atender la situación de personas en la calle.

Reivindicó la disposición del Frente Amplio a introducir cambios y enriquecer el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, cuestionó el criterio para definir las partidas de las asignaciones familiares y aseguró que debe ser una obligación enviar los niños y los adolescentes a clases. El legislador también se manifestó en contra de la asignación adicional de recursos a las Fuerzas Armadas en perjuicio de otras áreas prioritarias, como la educación.