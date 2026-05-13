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Competencia histórica

Otra vez en el podio: el uruguayo Thomas Silva terminó tercero en la 5ª etapa del Giro de Italia

El ciclista uruguayo volvió a destacarse en la competencia tras haber ganado la segunda etapa el sábado. La jornada estuvo marcada por lluvia y granizo.

Thomas Silva termina tercero en la etapa de este miércoles.

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El uruguayo Thomas Silva obtuvo el tercer lugar en la quinta etapa del Giro de Italia 2026, disputada este miércoles en condiciones climáticas adversas.

El ganador de la etapa fue el español Igor Arrieta, del team Emirates, mientras que el portugués Alfonso Eulalio terminó segundo y se mantiene como líder de la clasificación general.

Silva ocupa el puesto 40 de la general a 12 minutos y 2 segundos de Eulalio. Calificó la jornada como “muy dura” por la pelea para integrar la fuga.

Thomas Silva-. Foto: AFP
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“Por suerte hoy las piernas no eran las mismas que ayer. Nos pudimos meter en la fuga e intentar disfrutar la etapa hasta el final”, expresó.

Y agregó: “Un día muy frío, muy duro. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante”.

El sábado, Silva había ganado la segunda etapa del Giro de Italia 2026. Tiene 24 años y es oriundo de Maldonado.

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