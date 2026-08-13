El 27% de los montevideanos aprueba la gestión de Mario Bergara y 43% la desaprueba, según Equipos Consultores

La aprobación de la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara, aumentó un punto porcentual, la desaprobación se redujo nueve, mientras que los juicios intermedios sobre cómo el jefe comunal capitalino lleva las riendas del gobierno departamental se incrementaron en once puntos porcentuales.

Según los datos de la encuesta de junio de Equipos Consultores, el 27% de los montevideanos aprueba la gestión de Bergara, 43% la desaprueba, 26% ni aprueba ni desaprueba y 4% no sabe o prefirió no contestar. En el acumulado del año, Bergara tiene una aprobación de 27% y una desaprobación de 44%.

La aprobación mantiene guarismos similares de 28% y 27% entre hombres y mujeres, y la desaprobación es de 43% en ambos casos. Por edades, la aprobación es mayor en el rango de 65 años y más con 37%, y es menor de 18 a 29 años con 17%. En cuanto a la desaprobación, es mayor de 30 a 49 años con 48%, y es menor entre quienes tienen 65 años y más con 38%.

Por nivel educativo, la aprobación es menor (18%) entre personas con nivel terciario y en ese segmento también es donde se registra una mayor desaprobación (49%). En cuanto al nivel socioeconómico, la aprobación es mayor es el estrato más bajo (35%) y la desaprobación es menor (39%).

Al considerar variables políticas, entre los votantes del Frente Amplio la aprobación llega al 41%, le siguen en orden decreciente los colorados con 20% y los nacionalistas con 5%. La desaprobación entre los frenteamplistas es de 30%, en el Partido Colorado 51% y en el Partido Nacional 67%. En cuanto al voto en las departamentales, la aprobación a Bergara entre quienes lo votaron llega al 53% y la desaprobación al 19%. En la Coalición Republicana, el 13% aprueba y el 64% desaprueba la gestión del intendente.

Consultados sobre el funcionamiento de la IMM, los montevideanos aprueban en un 27%, un 51% la desaprueban, 18% mantienen opiniones neutras y 4% no sabe o no contesta. Con respecto a la encuesta anterior, de abril, la aprobación subió cinco puntos y la desaprobación bajó ocho puntos porcentuales.

En temas específicos, el estado de parques, plazas y otros espacios públicos mantiene mayor aprobación con 62% y la limpieza de la ciudad (61%) y el tránsito (57%) los que recogen mayor desaprobación.