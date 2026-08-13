Canelones: una conductora volcó su auto en ruta 48 y se encuentra grave

Foto: Policía Caminera.

Una mujer de 34 años se encuentra en grave estado luego de despistar y volcar el auto que conducía en ruta 48, Canelones.

El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 14,500, sobre las 8:42 de este jueves. El vehículo quedó en una zona de árboles y arbustos.

La mujer era la única ocupante del auto. Circulaba hacia el este y, las causas por las que despistó, aún no han sido establecidas.

Fue trasladada a una mutualista de Montevideo con el diagnóstico “politraumatismo grave de alta cinemática”.

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