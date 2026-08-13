Una mujer de 34 años se encuentra en grave estado luego de despistar y volcar el auto que conducía en ruta 48, Canelones.
Canelones: una conductora volcó su auto en ruta 48 y se encuentra grave
La mujer de 34 años despistó y volcó, quedando en su auto sobre una zona de árboles y arbustos.
El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 14,500, sobre las 8:42 de este jueves. El vehículo quedó en una zona de árboles y arbustos.
La mujer era la única ocupante del auto. Circulaba hacia el este y, las causas por las que despistó, aún no han sido establecidas.
Seguí leyendo
Un policía de 52 años se suicidó con su arma de reglamento en San Ramón; fue encontrado en el río Santa Lucía
Fue trasladada a una mutualista de Montevideo con el diagnóstico “politraumatismo grave de alta cinemática”.
Lo más visto
Internacionales
Milei apuntó contra Natalia Oreiro; la uruguaya cuestionó al gobierno y el presidente salió a responderle en redes
NUBEL CISNEROS
Comienzan las lluvias este miércoles y se extienden hasta el viernes por lo menos
ACCIDENTE GRAVE
Un auto y una camioneta chocaron de frente en bulevar Artigas y uno de los conductores fue trasladado grave
HOSPITAL PEDIATRICO
Renunciaron dos neurocirujanos más del hospital Pereira Rossell y nombraron a otros cuatro profesionales
en piedras blancas, montevideo
Dejá tu comentario