Nubel Cisneros prevé un fin de semana con gradual aumento de la temperatura, lluvias y lloviznas aisladas

Nubel Cisneros estima una temperatura máxima el domingo de 20º, con tiempo inestable desde este viernes y lluvias aisladas durante los próximos días.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta inestable con algunas lluvias y lloviznas aisladas, mejorando rápidamente en forma temporaria. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad, nuevamente inestable hacia la noche con lluvias y lloviznas aisladas.

El sábado nuevamente una jornada que se comienza inestable con algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente en forma temporaria. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente templado en el norte y fresco en el resto con cielo parcialmente nublado, nuevamente inestable en la noche por la zona costera.

El domingo la mañana se presentará fresca con cielo nublado, presentándose ligeramente inestable en las primeras horas la costra sureste. La tarde seguirá fresca a ligeramente templada con abundante nubosidad, desmejorando gradualmente por el noreste. Viernes 14 Zona Norte: máxima 15º y mínima 12º Zona Sur: máxima 14º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º Sábado 15 Zona Norte: máxima 18º y mínima 14º Zona Sur: máxima 16º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 14º Domingo 16 Zona Norte: máxima 20º y mínima 14º Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 12º