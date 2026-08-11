Se sorteó la Copa AUF Uruguay: en la primera fecha, Peñarol enfrenta a Torque y Nacional a Albion

Este martes se sorteó la quinta edición de la Copa AUF Uruguay que comienza el 26 de agosto.

El premio para el campeón es la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4.

En esta nueva edición, serán 44 los clubes participantes desde el inicio, aunque cuatro de ellos (representantes de la Primera Divisional C) no estarán en la competencia final, que contará con 40 equipos.

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De Primera División participarán los 16 equipos. De la Segunda División Profesional jugarán los 8 mejores de la tabla Anual al término de la primera fase.

En lo que respecta al fútbol amateur, serán 10 los representantes de la A de OFI, 4 de la C y 2 de la D.

En la primera fecha, Peñarol se medirá con Montevideo City Torque por el Grupo 1 y Nacional con Albion por el Grupo 5.