EL PINAR, CANELONES

Accidente grave en la Interbalnearia deja cinco personas heridas, entre ellas una niña de 12 años

El accidente ocurrió en la pasada medianoche, en el kilómetro 31 de la ruta Interbalnearia, El Pinar. Un auto chocó de costado a una camioneta en un cruce con semáforos. Cinco heridos, entre ellos un niña de 12 años.

El auto y la camioneta tras el accidente en ruta Interbalnearia. Foto: Policía Caminera.

Un accidente grave se registró en la pasada medianoche (00:25) en el kilómetro 31 de la ruta Interbalnearia, zona de El Pinar, Canelones.

Según el informe primario de la Policía Caminera, un auto chocó de forma lateral a una camioneta en un cruce con semáforos.

El auto iba por la Interbalnearia hacia el Este, con un solo ocupante, un joven de 19 años que sufrió lesiones leves y fue dado de alta en el lugar.

En la camioneta (con matrícula de Chile) iban cinco personas y todas sufrieron lesiones con más o menos gravedad, entre ellas una niña de 12 años que tuvo heridas leves, según este informe de Caminera.

El conductor de la camioneta es un hombre chileno de 70 años, que sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia al Hospital de Clínicas, en Montevideo.

Como acompañante iba una mujer de 45 años, australiana, que sufrió varias lesiones y fue llevada a una mutualista de Montevideo.

Dos ocupantes más, un hombre y una mujer (también australianos, no se detalla la edad) fueron derivados a centros de salud de urgencia. El hombre con heridas graves.

Foto: Policía Caminera.

image
