Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito

Conductor de un camión murió tras choque con una camioneta en ruta 5, a la altura del kilómetro 26.

El siniestro se produjo sobre las 17:40 horas, en la zona de Progreso, Canelones, y las causas aún están por determinarse.

Policía Caminera informó que el camionero, que pretendía cruzar, quedó atrapado en el vehículo, tras el choque frontolateral, y falleció en el lugar.

El tránsito está ralentizado y la circulación de la rotonda está obstruida, advirtió Caminera. siniestro-ruta-5-policia-caminera

Temas de la nota choque

camioneta

camión