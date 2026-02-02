RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito

El siniestro ocurrió a la altura de Progreso, en el departamento de Canelones. Circulación de la rotonda de la zona está obstruida.

El siniestro se produjo sobre las 17:40 horas, en la zona de Progreso, Canelones, y las causas aún están por determinarse.

Policía Caminera informó que el camionero, que pretendía cruzar, quedó atrapado en el vehículo, tras el choque frontolateral, y falleció en el lugar.

El tránsito está ralentizado y la circulación de la rotonda está obstruida, advirtió Caminera.

