Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo

El adolescente de 17 años que este sábado fue atropellado por un ómnibus en el barrio Malvín , falleció en la madrugada de este domingo.

El joven había quedado internado en estado grave, tras el siniestro, que ocurrió en Aconcagua y Río de la Plata.

Según información policial primaria, el ómnibus no pudo evitar chocarlo cuando el menor, en bici, se cruzó por delante.

El ómnibus circulaba con pasajeros (línea 2 con destino a Portones) pero no hubo lesionados.

La velocidad de circulación máxima permitida allí es de 45 km/h. Danila, vecina del lugar, dijo a Subrayado que han hecho reclamos, asombrados por la velocidad con la que los vehículos circulan por allí.

"Estaba en mi casa y sentí un bocinazo del ómnibus. En esta calle Aconcagua pasan cinco líneas de ómnibus. Las frenadas son continuas, esos ruidos son normales (...) No podemos estar en nuestros jardines, en el mío ha terminado un auto con las ruedas para arriba. Hemos hecho reclamos de todas formas al alcalde anterior, al actual, a la intendencia, al intendente actual pero ellos dicen que no es necesario", expresó.

Y agregó: "Un semáforo sería ideal pero cualquier cosa: aunque sea un lomo de burro, una cámara, algo que les impida ir a esa velocidad. Nadie nos ha escuchado hasta ahora. Están esperando una muerte o un lesionado grave. Ha sido muy grave lo de hoy. Les pido a las autoridades por favor que miren un poquito esta zona", expresó.