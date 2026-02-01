RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS IMÁGENES

Yamandú Orsi llegó a China y comenzó con su gira por el país asiático este domingo

La primera actividad fue el recorrido por el Museo de Historia del Partido Comunista de China.

El presidente Yamandú Orsi y la delegación que lo acompaña llegaron a China este domingo, y permanecerán en el país hasta el 7 de febrero. La primera actividad fue un recorrido por el Museo de Historia del Partido Comunista de China.

Quien recibió a Orsi fue el ministro chino de Agricultura y Asuntos Rurales, Han Jun, también estaba presente el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong y el de Uruguay en China, Aníbal Cabral. El primer destino es Beijing. Luego irán a Shanghái.

"La agenda está centrada en el fortalecimiento del vínculo bilateral, el intercambio político y la promoción comercial, académica y cultural", señala el comunicado de Presidencia de la República y recuerda que "China es el principal destino de las exportaciones uruguayas".

Delegación de Udelar integra la misión a China y tiene el objetivo de firmar acuerdos de cooperación

"Las ventas al país asiático alcanzaron en 2025 los 3.493 millones de dólares, lo que representó el 26% del total exportado", detalla.

Según adelantó el canciller Mario Lubetkin, se firmarán unos 30 acuerdos bilaterales sobre temas comerciales, agrícolas, de innovación, tecnología y logística.

Orsi viaja con una numerosa comitiva, más de 100 personas, entre ministros, subsecretarios y jerarcas del gobierno, además de empresarios y dirigentes sindicales.

Además del encuentro más importante entre Orsi y Xi Jinping, la delegación uruguaya mantendrá otros encuentros bilaterales con autoridades chinas, como el Primer Ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Nacional Popular Zhao Leji.

En desarrollo.

