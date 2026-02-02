Policía abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de rapiña en ruta 1

Un policía de 21 años abatió a un delincuente de 22 años e hirió a otro de 18 en la noche de este domingo cuando intentaron rapiñarlo en ruta 1 y Camino Tomkinson, cerca de Pajas Blancas , en el oeste de Montevideo.

El funcionario, que vestía de particular, dijo que lo siguió una moto con dos ocupantes por la ruta y al llegar al kilómetro 11 —cruce con Tomkinson— intentaron chocarlo para robarle la moto. Fue sobre las 23:45 horas.

El acompañante le apuntó con un arma y le disparó al casco, por lo que el policía efectuó cuatro disparos, hiriéndolos a ambos. Los delincuente fueron hacia una cañada. Uno de ellos ingresó a la casa de un hombre, quien llamó al 911 para decir que había en su patio una persona herida. Otra, estaba muerta a unos 100 metros.

El herido de 18 años fue trasladado al Hospital del Cerro con una herida de arma de fuego en el glúteo y otra en la cadera. Está fuera de peligro. Dijo que circulaba con su amigo y que los intentaron rapiñar.

En tanto, el abatido, de 22, tenía un antecedente penal por rapiña especialmente agravada y porte y tenencia de arma de fuego, por un delito que cometió en 2022, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El policía, por su parte, resultó ileso y no le robaron la moto.

Fueron incautados tres casquillos calibre 9x19 mm, un proyectil, un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos y una vaina, una pistola Glock 17 perteneciente al Policía, una moto Zanella y un casco.

En las escenas trabajó la Policía Científica y se analizan cámaras de videovigilancia, al tiempo que la investigación fue derivada al Departamento de Homicidios y a la Fiscalía de Flagrancia de 5.° turno.