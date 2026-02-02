RECIBÍ EL NEWSLETTER
ABATIDO

Policía abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de rapiña en ruta 1

El policía circulaba por ruta 1 cuando fue interceptado por los dos delincuentes, que le dispararon y repelió la agresión. El abatido tenía 22 años y un antecedente.

Foto: Subrayado. Ruta 1 y Tomkinson, escena del intento de rapiña.

Foto: Subrayado. Ruta 1 y Tomkinson, escena del intento de rapiña.

Un policía de 21 años abatió a un delincuente de 22 años e hirió a otro de 18 en la noche de este domingo cuando intentaron rapiñarlo en ruta 1 y Camino Tomkinson, cerca de Pajas Blancas, en el oeste de Montevideo.

El funcionario, que vestía de particular, dijo que lo siguió una moto con dos ocupantes por la ruta y al llegar al kilómetro 11 —cruce con Tomkinson— intentaron chocarlo para robarle la moto. Fue sobre las 23:45 horas.

El acompañante le apuntó con un arma y le disparó al casco, por lo que el policía efectuó cuatro disparos, hiriéndolos a ambos. Los delincuente fueron hacia una cañada. Uno de ellos ingresó a la casa de un hombre, quien llamó al 911 para decir que había en su patio una persona herida. Otra, estaba muerta a unos 100 metros.

Foto: Subrayado. Ruta 8 a la altura de Punta de Rieles, Montevideo.
Seguí leyendo

Balearon a un hombre de 35 años en Punta de Rieles: está internado en grave estado

El herido de 18 años fue trasladado al Hospital del Cerro con una herida de arma de fuego en el glúteo y otra en la cadera. Está fuera de peligro. Dijo que circulaba con su amigo y que los intentaron rapiñar.

En tanto, el abatido, de 22, tenía un antecedente penal por rapiña especialmente agravada y porte y tenencia de arma de fuego, por un delito que cometió en 2022, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El policía, por su parte, resultó ileso y no le robaron la moto.

Fueron incautados tres casquillos calibre 9x19 mm, un proyectil, un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos y una vaina, una pistola Glock 17 perteneciente al Policía, una moto Zanella y un casco.

En las escenas trabajó la Policía Científica y se analizan cámaras de videovigilancia, al tiempo que la investigación fue derivada al Departamento de Homicidios y a la Fiscalía de Flagrancia de 5.° turno.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
MALDONADO

Apareció fragata portuguesa en Punta del Este y la Intendencia recomienda bañarse con precaución
Este domingo

Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Ruta 1 y Tomkinson, escena del intento de rapiña. video
ABATIDO

Policía abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de rapiña en ruta 1
Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.
MISIÓN OFICIAL A CHINA

El presidente Orsi y la delegación oficial visitaron la Gran Muralla China; el martes es la reunión con Xi Jinping
Foto: Camilo dos Santos, Presidencia. 
Visita oficial

Mirá el mensaje que dejó el presidente Orsi en la Ciudad Prohibida en China

Dejá tu comentario