Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio

La Armada Nacional y Prefectura buscan a un hombre que fue visto por un guardavidas en la zona de Cabo Polonio con su embarcación dada vuelta.

El vocero de la Armada, Alejandro Pérez, informó que el hombre de unos 58 años se encontraba realizando actividades recreativas.

Por su parte, el corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que se trata de Oscar Calimares, pescador artesanal oriundo de cabo Polonio, nacido y criado en ese lugar y que, durante toda la vida, él y su familia han vivido de la pesca.

Dialutto indicó que se trata de una lancha deportiva regularizada con permisos para ser utilizada como embarcación de pesca artesanal.

Vecinos dijeron a Subrayado que lo vieron temprano bajar la lancha y dirigirse a las islas que están frente a Cabo Polonio. Pasado el mediodía, uno de los guardavidas observó que la lancha estaba dada vuelta de campana.

Pescadores colaboran con la tarea de búsqueda y presumen que el hombre tiene puesto el chaleco salvavidas.

La lancha naufragada fue traída a tierra por dos embarcaciones de pesca artesanal que la remolcaron y posteriormente, la pusieron en posición normal, no encontrando el celular de Calimares, quien por lo general lo transportaba dentro de un tupper.

El personal de Prefectura, a través del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate, trabaja con embarcaciones y gomones, además de una nave de la Aviación Naval para realizar tareas desde el aire.

Desde La Paloma partió el buque SAR de la Armada y gomón de Prefectura.