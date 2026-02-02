RECIBÍ EL NEWSLETTER
FUE VISTO POR UN GUARDAVIDAS

Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, indicó que el hombre de 58 años se encontraba realizando actividades recreativas y fue visto por un guardavidas.

rescate-rocha-armada-
rocha-rescate-playa-

La Armada Nacional y Prefectura buscan a un hombre que fue visto por un guardavidas en la zona de Cabo Polonio con su embarcación dada vuelta.

El vocero de la Armada, Alejandro Pérez, informó que el hombre de unos 58 años se encontraba realizando actividades recreativas.

Por su parte, el corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que se trata de Oscar Calimares, pescador artesanal oriundo de cabo Polonio, nacido y criado en ese lugar y que, durante toda la vida, él y su familia han vivido de la pesca.

policia mato de un disparo a un perro en la via publica; edil reclama refugios y protectora medidas
Seguí leyendo

Policía mató de un disparo a un perro en la vía pública; edil reclama refugios y Protectora medidas

Dialutto indicó que se trata de una lancha deportiva regularizada con permisos para ser utilizada como embarcación de pesca artesanal.

Vecinos dijeron a Subrayado que lo vieron temprano bajar la lancha y dirigirse a las islas que están frente a Cabo Polonio. Pasado el mediodía, uno de los guardavidas observó que la lancha estaba dada vuelta de campana.

Pescadores colaboran con la tarea de búsqueda y presumen que el hombre tiene puesto el chaleco salvavidas.

La lancha naufragada fue traída a tierra por dos embarcaciones de pesca artesanal que la remolcaron y posteriormente, la pusieron en posición normal, no encontrando el celular de Calimares, quien por lo general lo transportaba dentro de un tupper.

El personal de Prefectura, a través del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate, trabaja con embarcaciones y gomones, además de una nave de la Aviación Naval para realizar tareas desde el aire.

Desde La Paloma partió el buque SAR de la Armada y gomón de Prefectura.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
ABATIDO

Policía abatió a un delincuente e hirió a otro durante un intento de rapiña en ruta 1

Te puede interesar

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado y falleció en el lugar; trabajan en la escena y hay afectación al tránsito
Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa video
REDES SOCIALES

Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa
Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio
FUE VISTO POR UN GUARDAVIDAS

Armada y Prefectura buscan a un hombre cuya embarcación se dio vuelta en la zona de Cabo Polonio

Dejá tu comentario