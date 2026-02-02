El presidente Orsi y la delegación oficial visitaron la Gran Muralla China; el martes es la reunión con Xi Jinping

Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.

Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.

Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.

Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.

El presidente Orsi y la delegación oficial que lo acompaña visitaron este lunes de mañana la Gran Muralla China , en uno de los paseos previos a la reunión cumbre del martes con Xi Jinping .

Orsi, los jerarcas del gobierno y la delegación empresarial y sindical vistiaron el segmento Mutianyu de la Gran Muralla. También conocieron parte de la Ciudad Prohibida.

El tramo de la Muralla visitado está a 73 kilómetros al noreste de Beijing, y es una de las secciones mejor conservadas y restauradas de esta obra milenaria.

Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.

Seguí leyendo Con presencia de Orsi, firman convenio para capacitación de jóvenes del Inisa en el Ejército

Orsi subió un tramo en teleférico y luego a pie, con guías y traducción simultánea.

Orsi-teleférico-China-foto-Presidencia

La cumbre del martes 3

El martes 3, cuando se cumplan 39 años de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, los presidentes Orsi y Xi Jinping se reunirán en audiencia bilateral para luego firmar varios acuerdos comerciales y políticos.

Esto será en la mañana (hora de China). De tarde, el mismo martes, Orsi y la delegación oficial colocarán una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes Nacionales, en la plaza Tiananmen.

Orsi-en-la-Gran-Muralla-China-foto-Presidencia Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.

Fotos: Camilo Dos Santos, Presidencia.