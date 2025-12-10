RECIBÍ EL NEWSLETTER
Gabriel oddone

Ministro de Economía valoró que el Presupuesto "logró un nivel de adhesión inusitadamente alto"

“Estoy sorprendido”, dijo el ministro Gabriel Oddone, y señaló que es “el Presupuesto con mayor nivel de aprobación desde la vuelta a la democracia” en Uruguay.

Foto: Subrayado. Gabriel Oddone, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo estar “muy satisfecho” por la aprobación que tuvo el Presupuesto Nacional a instancias del debate parlamentario. “Una labor extraordinaria de diputados y senadores en el Parlamento para logran este nivel de adhesión”, destacó.

Agregó: “Estoy sorprendido y la mayoría de los analistas también. El Presupuesto logra un nivel de adhesión inusitadamente alto”.

Oddone citó a especialistas y dijo que es “el presupuesto con mayor nivel de aprobación desde la vuelta a la democracia (1985)”. Eso demuestra, señaló, la “madurez del sistema político uruguayo”.

Quien también se refirió al Presupuesto este miércoles fue el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Opinó que el texto “es un gran logro de este gobierno” y es un trabajo que los mantiene “conformes”. “Tiene el foco donde tiene que tenerlo, en los jóvenes y en la pobreza infantil”, resumió.

