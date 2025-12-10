Alejandro Sánchez dijo que a Delgado "nada le viene bien" y pidió dejar las "mezquindades" de lado

El secretario de la Presidencia , Alejandro Sánchez , consideró que los partidos políticos deben “dejar de lado” las opiniones partidarias y las “mezquindades” cuando se dialoga sobre seguridad. “Estoy convencido de que se puede. Los uruguayos podemos dejar de lado nuestras políticas partidarias y mezquindades para atender la seguridad, donde no hay soluciones mágicas ni atajos”, expresó.

Sánchez dijo que el gobierno de Yamandú Orsi busca el diálogo y que está dispuesto a escuchar críticas. “Siempre estaremos dispuestos a escuchar la crítica pero con (Álvaro) Delgado pasa que nada le viene bien, pero bueno, es una forma de ejercer la política”, apuntó.

Y agregó: “Hay actores de la oposición que critican hasta cómo se viste el presidente, así que no me extraña que critiquen que no estamos en un evento o no. Lo importante acá es que nosotros nos comprometimos en campaña que el problema de seguridad es de todos los uruguayos”. Esas declaraciones ocurren luego de que la oposición haya criticado que en la presentación de los Encuentros por seguridad no estuvo Orsi.

Respecto al Presupuesto Nacional —que está a discusión en el Parlamento— también opinó que “hay quienes están solo para la crítica”. Sánchez afirmó que el Presupuesto “es un gran logro de este gobierno” y es un trabajo que los mantiene “conformes”. “Tiene el foco donde tiene que tenerlo, en los jóvenes y en la pobreza infantil”, resumió.

Agregó que el gobierno lleva cumplido el 70% de las 63 medidas que presentó el 25 de marzo de 2025 durante el primer Consejo de Ministros. Aunque recordó que se prevé llegar al cien por ciento una vez finalizados los cinco años.

Los discursos del presidente y las encuestas.

“Es un buen resultado el que está teniendo el gobierno nacional”, consideró, respecto a la última encuesta de Equipos Consultores que fue presentada el lunes en Subrayado, señalando que 36% de la población aprueba y 36% desaprueba la gestión del mandatario.

“El presidente ha demostrado con hechos y no con palabras que vino a cambiar y lo está haciendo”, defendió.

Sánchez dijo que este gobierno “ordenó la casa en función de lo recibido” por la gestión de Luis Lacalle Pou. “El próximo año es un año de realizaciones”, indicó, haciendo referencia que se aguardaba por el Presupuesto para avanzar en algunas de las propuestas.

Insistió: “Es un buen resultado el que está teniendo el gobierno nacional. Si esto fuera un partido de fútbol, lleva 14 minutos jugados. Queda todo el partido”.

Sus declaraciones fueron realizadas luego de un viaje que hizo a Catar, país con el que Uruguay alcanzó acuerdo de inversiones y logró que no exista la doble tributación, según anunció.