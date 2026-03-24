El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó este martes a los 19 jefes de Policía departamentales, así como directores de distintas unidades policiales, para presentarles el Plan Nacional de Seguridad.
Ministro del Interior presenta plan de seguridad a jefes y directores de la Policía
El jueves se hará la presentación formal del plan luego del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva.
La reunión comenzó antes del mediodía, en la Escuela de Policía, y junto al ministro está la subsecretaria, Gabriela Valverde, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya.
El plan de seguridad será presentado formalmente el jueves, en Torre Ejecutiva, luego del Consejo de Ministros.
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Azambuya mencionó que algunas directrices tienen que ver con el uso de la tecnología policial, análisis e inteligencia. También se refirió a a las armas y dijo que hay concordancia con lo propuesto por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. El objetivo es controlar la circulación de armas y que estén debidamente identificadas.
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