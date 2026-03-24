RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIDOS EN LA ESCUELA DE POLICÍA

Ministro del Interior presenta plan de seguridad a jefes y directores de la Policía

El jueves se hará la presentación formal del plan luego del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva.

reunion-carlos-negro-y-jefes-de-policia-por-plan-de-seguridad

El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó este martes a los 19 jefes de Policía departamentales, así como directores de distintas unidades policiales, para presentarles el Plan Nacional de Seguridad.

La reunión comenzó antes del mediodía, en la Escuela de Policía, y junto al ministro está la subsecretaria, Gabriela Valverde, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya.

El plan de seguridad será presentado formalmente el jueves, en Torre Ejecutiva, luego del Consejo de Ministros.

lema planteo reconvertir a cuidacoches que cumplen normativa y fiscalizacion con policia a irregulares
Seguí leyendo

Lema planteó reconvertir a cuidacoches que cumplen normativa y fiscalización con Policía a irregulares

Azambuya mencionó que algunas directrices tienen que ver con el uso de la tecnología policial, análisis e inteligencia. También se refirió a a las armas y dijo que hay concordancia con lo propuesto por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. El objetivo es controlar la circulación de armas y que estén debidamente identificadas.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN BAYGORRIA

Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar
ESCUELA 199

Padres de alumnos de escuela de Colón denuncian a maestra por episodios violentos; Primaria tomó el caso
GUAYABOS Y VÁZQUEZ

Clausuran comercio en Cordón por no cumplir condiciones de higiene e incautan contrabando por $8 millones
amistosos internacionales

Ya está la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los amistosos que jugará Uruguay
DESDE EL 1 DE MAYO

Ejecutivo anunció rebaja del IMESI en combustibles de estaciones ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera

Te puede interesar

Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: Es la nueva forma de hacer seguridad en el país video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro presentó el plan de seguridad a los jefes de policía: "Es la nueva forma de hacer seguridad en el país"
Gabriel Oddone: Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento video
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone: "Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento"
Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, el lugar que le duele, dice Carlos Negro video
Combate al narcotráfico

Interior investiga la ruta del dinero de Sebastián Marset, "el lugar que le duele", dice Carlos Negro

Dejá tu comentario