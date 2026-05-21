Casi 27.000 personas se inscribieron al llamado del Ministerio del Interior para ser policía ejecutivo o eventual

El Ministerio del Interior informó que se anotaron 26.924 personas en el llamado para cubrir 648 vacantes de policías ejecutivo o eventuales.

El plazo de inscripción cerró el 18 de mayo, y ahora comienza la evaluación de méritos para cubrir las vacantes y designar a los nuevos agentes en todo el país.

“Este llamado estaba dirigido a ciudadanos naturales o legales, de entre 18 y 35 años, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases generales del llamado”, indica el Ministerio en un comunicado este jueves.

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“El concurso se organiza en siete zonas distribuidas en todo el territorio nacional, es decir, con destino a Jefaturas Departamentales de Policía u Organismos contratantes en el territorio nacional, permitiendo a cada postulante elegir una única región para concursar”, explica el Ministerio.

“El llamado contempló cupos específicos destinados a personas afrodescendientes, víctimas de delitos violentos y personas trans, en cumplimiento de la normativa vigente”, agrega.

Triple evaluación

A partir de este jueves 21 de mayo y hasta el 27 inclusive se inicia la siguiente etapa del proceso de selección, que implica la entrega de documentación de los postulantes. Luego comenzará la evaluación física, cultural y médica de los candidatos a ingresar a la Policía Nacional.

“En cada etapa se realizarán controles de los requisitos generales, obligatorios y excluyentes, los cuales se irán acreditando progresivamente por etapas mediante la documentación respectiva”, indica el Ministerio.