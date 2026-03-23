Mónica Ferrero creó Fiscalía con especialización en armas y municiones; intentarán desmantelar redes delictivas complejas

La fiscal de Corte Mónica Ferrero creó una Fiscalía con especialización en armas y municiones; designó a Mirna Busich como responsable. Intentarán desmantelar redes delictivas complejas.

El tráfico ilícito de armas y de municiones representa un desafío creciente en términos de seguridad a nivel global, y Uruguay no es ajeno a esta realidad. Este fenómeno no opera en un vacío, sino que está estrechamente vinculado con actos de violencia perpetrados por grupos criminales, siendo el narcotráfico una de las actividades ilícitas más relacionadas con el uso de armas de fuego.

Además las municiones representan otro pilar fundamental en el mercado ilícito de armas, ya que las armas obtenidas ilegalmente solo pueden utilizarse mientras haya un suministro constante de municiones.

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Una Fiscalía especializada en armas y municiones es fundamental para combatir el tráfico ilícito, reducir la violencia armada y desmantelar redes delictivas complejas. Su importancia radica en la trazabilidad balística, el control de arsenales y la investigación estratégica del desvío de armas legales hacia el mercado negro.

Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, las armas de fuego están presentes en el 64% de los homicidios del país y en cuatro de cada diez suicidios consumados.

Ante esta situación, la propia fiscal de Corte Mónica Ferrero confirmó a Subrayado que decidió crear una Fiscalía especializada. La idea es poder conocer a través de las diferentes investigaciones, el origen de armas y municiones utilizadas en hechos delictivos.

El departamento estará a cargo de la fiscal Mirna Busich. Busich continuará cumpliendo funciones en Flagrancia, pero al término de cada turno recibirá expedientes vinculados a armas y municiones para profundizar en las investigaciones.