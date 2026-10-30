Mensaje de Orsi por los militares fallecidos en Fray Bentos: "Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas"

“A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas”, escribió el presidente Yamandú Orsi en un mensaje publicado en redes sociales.

Así se expresó el mandatario sobre la muerte de tres efectivos del Ejército, miembros del grupo de Buzos Tácticos , durante un ejercicio de nado nocturno que se realizaba en la noche del jueves en el río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, viajó a Fray Bentos, acompañada del Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, y otras autoridades civiles y militares.

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A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas. https://t.co/Mh7izO1NBc — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 30, 2026

El Ejército Nacional informó este viernes de mañana que los fallecidos durante un ejercicio militar en aguas del río Uruguay, en Fray Bentos, son el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, el cabo 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2, y el cabo 1ra Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2.

El teniente 2do. Braian Ruiz, del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6, fue rescatado, reanimado en el lugar y trasladado al hospital de Fray Bentos, donde permanece internado en CTI. En las próximas horas será trasladado al Hospital Militar en Montevideo.

Mensaje de Alejandro Sánchez

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también expresó sus condolencias: "Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de jóvenes militares durante un ejercicio de entrenamiento en Fray Bentos. Acompañamos a sus familias, seres queridos y compañeros del Ejército Nacional en este difícil momento. Toda nuestra solidaridad y nuestros deseos de pronta recuperación para el efectivo que permanece internado".

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de jóvenes militares durante un ejercicio de entrenamiento en Fray Bentos.



Acompañamos a sus familias, seres queridos y compañeros del Ejército Nacional en este difícil momento.



Toda nuestra solidaridad y nuestros… https://t.co/cgG83YX74h — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) October 30, 2026

El ministro del Interior Carlos Negro también publicó un mensaje en redes sociales: