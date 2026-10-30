Negro expresó "mucho dolor ante la tragedia" por la muerte de tres militares en un ejercicio en el río Uruguay

El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó este viernes "mucho dolor ante la tragedia" por la muerte de tres buzos del Ejército Nacional durante un ejercicio militar en la zona del muelle del Anglo, en el río Uruguay, en Fray Bentos, Río Negro.

Negro transmitió las condolencias y el dolor de los integrantes del Ministerio del Interior a familiares, seres queridos y compañeros de las víctimas.

El ministro sostuvo que los protocolos de seguridad deben estar en constante revisión como tarea inherente a las funciones del Estado, y evitó realizar otros comentarios sobre el caso. "Lo único que nos mueve en este momento es el dolor y saludar en un fuerte abrazo a los seres queridos de estas personas", acotó.

Negro expresó la voluntad de colaboración de la Policía. El ministro estuvo este viernes en Fray Bentos en el marco de una jornada de actualización de las brigadas departamentales antidrogas.

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