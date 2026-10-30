RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN FRAY BENTOS

Negro expresó "mucho dolor ante la tragedia" por la muerte de tres militares en un ejercicio en el río Uruguay

El ministro transmitió las condolencias y el dolor de los integrantes del Ministerio del Interior a familiares, seres queridos y compañeros de las víctimas.

negro-militares-muertos-rio

El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó este viernes "mucho dolor ante la tragedia" por la muerte de tres buzos del Ejército Nacional durante un ejercicio militar en la zona del muelle del Anglo, en el río Uruguay, en Fray Bentos, Río Negro.

Negro transmitió las condolencias y el dolor de los integrantes del Ministerio del Interior a familiares, seres queridos y compañeros de las víctimas.

El ministro sostuvo que los protocolos de seguridad deben estar en constante revisión como tarea inherente a las funciones del Estado, y evitó realizar otros comentarios sobre el caso. "Lo único que nos mueve en este momento es el dolor y saludar en un fuerte abrazo a los seres queridos de estas personas", acotó.

negro anuncio que en noviembre se abrira un llamado a concurso para el ingreso de mil policias en montevideo
Seguí leyendo

Negro anunció que en noviembre se abrirá un llamado a concurso para el ingreso de mil policías en Montevideo

Negro expresó la voluntad de colaboración de la Policía. El ministro estuvo este viernes en Fray Bentos en el marco de una jornada de actualización de las brigadas departamentales antidrogas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Narco uruguayo asesinado en Argentina: en Uruguay ofrecían 500 mil dólares por su muerte
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes "complicado" con tormentas y lluvias; sábado y domingo con mucho calor, anunció Nubel Cisneros
buzos del ejército

Fray Bentos: tres buzos murieron y uno está internado tras accidente durante ejercicio militar en el río Uruguay
TRAGEDIA EN FRAY BENTOS

Hallaron el cuerpo del tercer buzo del Ejército fallecido en el río Uruguay durante un ejercicio nocturno
HASTA LAS 16 HORAS

Inumet emitió una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para seis departamentos

Te puede interesar

Comandante detalló las tareas que realizaban los militares que murieron en el río: investigan si el protocolo se cumplió video
RÍO URUGUAY

Comandante detalló las tareas que realizaban los militares que murieron en el río: investigan si el protocolo se cumplió
Ministra Lazo sobre militares fallecidos: Es un día de luto; es una tragedia que nos conmueve a todos video
CONFERENCIA DE PRENSA

Ministra Lazo sobre militares fallecidos: "Es un día de luto; es una tragedia que nos conmueve a todos"
Operación Carancho: tres nuevos condenados, uno es un funcionario policial que irá a prisión video
Policiales

Operación Carancho: tres nuevos condenados, uno es un funcionario policial que irá a prisión

Dejá tu comentario