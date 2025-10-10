RECIBÍ EL NEWSLETTER
RESOLUCIÓN

Jutep afirmó que hubo "acto de corrupción" en Intendencia de Salto y Albisu respondió que se trata de "ataque político"

La resolución de la Jutep surgió luego de una denuncia por la contratación en la Intendencia del hijo del secretario general como director del Departamento de Obras, señala el organismo.

Carlos-Albisu-Salto-sábado-26

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió una resolución en la que afirma que tanto el intendente de Salto, Carlos Albisu, como el secretario general, Walter Texeira Núñez, incurrieron en "acto de corrupción" por designar al ingeniero Juan Manuel Texeira, hijo del secretario general, para el puesto de director del Departamento de Obras.

La resolución, que surgió de una denuncia anónima, señala que tanto el secretario general como el intendente "a sabiendas de lo irregular de la actuación, realizó la designación, firmando la resolución en lugar del Secretario General, el funcionario Alejandro Secco, a quien en la misma fecha, autorizaron a firmar, entre otros, resoluciones en sustitución del Secretario General de la Intendencia de Salto".

De esta manera, la Jutep exhortó a la Intendencia a revertir las situación.

Álvaro Danza en Arriba Gente, lunes 22 de setiembre de 2025. 
El intendente Albisu respondió a la Jutep a través de las redes sociales de la Intendencia de Salto. Señaló que es "insólita" la resolución y que es un "claro ataque político".

"A la resolución de la Jutep le vamos a dar respuesta en el plano jurídico yendo hasta las últimas consecuencias. Emplea calificativos totalmente fuera de lugar, ofensivos con el gobierno de Salto, basándose en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la Intendencia de Salto. Elaborados y heredados ambos, el dibujo y el organigrama, del gobierno de lima", dijo.

Res. 338-2025

