Ministerio de Trabajo discutirá la reducción de la jornada laboral en el Consejo Superior Tripartito y no en los Consejos de Salarios

El Ministerio de Trabajo se propone discutir la reducción de la jornada laboral (o mejor dicho, la reducción del tiempo de trabajo) en el Consejo Superior Tripartito , y no en los Consejos de Salarios.

“Allí se puede discutir de mejor manera un dato que me parece muy importante cuando se discute sobre la reducción del tiempo de trabajo, que son los procedimientos, el cómo. A veces es tan importante el objetivo final, 48 horas hoy pero la reducción puede implicar 44 horas, otros dicen 40, lo que fuera, ¿verdad? O sea, es tan importante ese objetivo a cumplir como los procedimientos a partir de los cuales se pueden alcanzar acuerdos en ese sentido”, apuntó.

Consultado acerca de si la discusión y una posterior decisión se dará en el corto plazo, Barretto respondió: “A nivel general estimo que no, estimo que no, porque preferimos desde el Ministerio de Trabajo dar espacio a un diálogo y un intercambio en un tema que no es sencillo”.

En este sentido Barretto reivindicó la decisión de discutir este tema en Consejo Superior Tripartito porque allí se podrá volcar información del Estado, de las empresas privadas y experiencias internacionales, incluso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Finalmente, consultado si entiende posible la reducción del tiempo de trabajo, Barretto respondió: “Yo lo considero necesario, Uruguay tiene que ingresar (en eso), porque las relaciones laborales, el mundo de la producción, la tecnología no es la misma que la de 1915 cuando se adoptó en Uruguay la jornada de 8 horas”.