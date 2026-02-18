Hubo reunión del Ministerio de Trabajo con productores lecheros; el conflicto continúa

Continúan las negociaciones en el sector lácteo. Este miércoles, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, recibió a la Asociación Nacional de Productores Lecheros . No hubo avances.

Con esta reunión, el interés del ministro era tener la visión de los productores sobre el conflicto por el cierre de la planta 14 de Rivera, pero también se planteó posible tercerización de planta de Conaprole de Montevideo.

“Esperemos que se puedan levantar las medidas. Hoy están los silos llenos, las góndolas vacías, no hay productos de Conaprole en ningún lado, dada la alta conflictividad que hay en el Complejo Industrial de Montevideo, donde se elabora para mercado interno. Sino hay que en su momento tercerizarlo o venderlo”, sostuvo Quintants. El próximo miércoles, la gremial de lecheros se reúne en asamblea.

Luis Goichea, del sindicato, aseguró que "sería extraño que una planta que factura 400 millones de dólares aproximados en el año, más de 1 millón de dólares por día, piense la empresa en tercerizarlo, cuando es uno de los ingresos más importantes que tiene en su actuación. Los productos en el mercado interno rentabilizan más que las exportaciones". Esta fue la respuesta a la posibilidad de que se tercerice.

"Nos parece que son cosas que se dicen sin analizar el fondo, para decir que están enojados", remarcó.

“En la década del 90, había 290 tambos en el norte del país. Hoy quedan 14. Esos 14, desde que se cierra la planta, pasa el camión a la misma hora pero la leche fue a otras plantas”, explicó Quintans. “Estamos muy preocupados”, remarcó y cuestionó que el sindicato "no ha hecho ola de paros" con multinacionales que se van del país.

GOICHEA

"Lo que tratamos de conversar con el ministro fue realmente la importancia que da este gobierno a la lechería, cuál es la visión que tiene. Si bien hemos apostado a plantar más de 1400 hectáreas en María Dolores y fuertemente a la lechería, muchas veces tenemos un replanteo de qué visión tendremos que tener hacia adelante", dijo el productor lechero.

"Estamos en negociaciones y no llegamos a acuerdos. Eso es lo que hay que cambiar y es lo que el Ministerio está intentando poner arriba de la mesa, que haya un ámbito serio, responsable, y con objetivos, porque no podemos seguir abriendo espacios, que pasa el tiempo, pasa el tiempo y no llegamos a acuerdos, y la voluntad de llegar a acuerdos tiene que ser de las dos partes, y Conaprole históricamente ha tenido siempre cualquier problema para negar cualquier avance en las negociaciones", replicó Goichea.

La directora nacional de trabajo, Marcela Barrios, consideró que fue una buena reunión en la que se abarcó el tema Rivera y Montevideo. "A todas las partes nos preocupa el conflicto que se está viviendo, nos preocupa las distintas derivaciones que pueda tener, y estamos trabajando para rápidamente presentar ahora en unas horas una nueva propuesta a ver si rápidamente podemos destrabar el conflicto. Nosotros tenemos varios ámbitos en simultáneo acá en el Ministerio y la propuesta abarca todos los temas", dijo.