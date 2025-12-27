Ministerio de Economía explicó los cambios al Fonasa que regirán desde el 1° de enero

El gobierno firmó un decreto para cambiar el aporte al Fonasa de trabajadores y pasivos que ajustará a la baja lo que se devuelve anualmente por pasarse del tope, y que entrará a regir el 1.° de enero. El monto de devolución de aportes de setiembre, se hará en 2026 con el mismo régimen que ha estado hasta ahora, y abarcará a unas 155.000 personas, según dijeron este sábado a Subrayado jerarcas de gobierno .

Pero a partir de 2027, la devolución de aportes será para menos cantidad de personas, unas 81.000 según los cálculos oficiales.

Lo que cambia el decreto del Poder Ejecutivo es el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual. Este viernes, el presidente Yamandú Orsi conversó en el último día de trabajo del año con los periodistas de Casa de Gobierno y comentó líneas generales del decreto que acababa de firmar.

Al día siguiente, este sábado, el Ministerio de Economía publicó tuits donde explicó la medida. A continuación, la explicación de manera textual.

La explicación del MEF.

El Poder Ejecutivo resolvió modificar la metodología de cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS) para corregir dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente. A continuación, hilo con detalle de los antecedentes y cambios definidos.

El artículo 55 de la Ley N° 18.211 establece que el CPE se determinará teniendo en cuenta las cuotas salud que paga el FONASA, las expectativas de vida de la población, las cuotas del Fondo Nacional de Recursos y el costo de administración del SNS.

El artículo 13 del decreto reglamentario N°221/011 prevé que para determinar el CPE se deberá considerar el valor promedio intertemporal de las cuotas salud, definido como el valor promedio de las cuotas salud durante toda la vida del beneficiario del SNS.

También prevé que el valor promedio intertemporal de las cuotas salud se calculará en base a: -el valor promedio intertemporal de las cápitas FONASA, teniendo en cuenta la estructura de cápitas según tramo de edad y sexo y las expectativas de vida; -el valor del componente metas.

La forma de aplicar estos criterios hasta el momento implicó hacer el cálculo considerando el promedio de las cápitas desde el nacimiento hasta la edad de expectativa de vida según sexo (74,9 para hombres y 81,4 para mujeres). La metodología aplicada presenta dos problemas:

En primer lugar, parte del supuesto de que todos los beneficiarios han tenido cobertura del SNS desde su nacimiento hasta el fallecimiento. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios se incorporaron cuando el SNS se creó, en enero 2008, muchos años después de su nacimiento.

Teniendo en cuenta la estructura relativa de cápitas según edad, con capitas más bajas entre 1 y 45 años, el supuesto anterior implica incluir en el cálculo tramos de la vida de los beneficiarios con valores bajos de cápitas en los que, en muchos casos, no se tuvo cobertura.

Lo anterior implica que la metodología actual de cálculo subestima injustificadamente el CPE para el SNS.

Un segundo problema metodológico parte de considerar para el cálculo intertemporal que todas las personas viven hasta la edad de expectativa de vida según sexo. O sea, no toma en cuenta que algunas personas van a vivir más años que la esperanza de vida para su sexo y otras menos.

Teniendo en cuenta que la estructura relativa de cápitas FONASA tienen un valor mayor para los tramos de edad más avanzada, este criterio metodológico subestima el CPE, al asignar poca ponderación al tramo de edad más avanzada, que es el más caro para el SNS.

Para resolver este problema metodológico, en lugar de considerar una única edad de expectativa de vida se deben tomar las curvas de supervivencia, que muestran la proporción de una cohorte hipotética que seguiría viva a cada edad, según el patrón de mortalidad por sexo.

Este es el primer cambio metodológico adoptado. El segundo, que atiende al primer problema señalado, parte de considerar que el SNS comenzó a funcionar en ene-2008, hace casi 18 años. Esto implica que sólo los menores de 18 años han tenido la cobertura del SNS desde su nacimiento.

Las restantes personas, mayores de 18 años, han tenido una cobertura parcial del SNS a lo largo de su vida: sólo cuentan con cobertura desde hace 18 años. En estos casos corresponde considerar solamente el valor de la cápita de los 18 años previos (desde 2008 hasta la fecha).

Por ello el segundo cambio metodológico implica calcular el CPE para el SNS de cada cohorte mayor de 18 años considerando el promedio de la cápita de los 18 años previos y hasta los años esperados de vida según la probabilidad de supervivencia estimada (curva de supervivencia).

Dado que el CPE es el valor que se toma en consideración para determinar el aporte mínimo de las personas que sólo perciben ingresos por la prestación de servicios personales fuera de la relación de dependencia, el Poder Ejecutivo promoverá un cambio legal al respecto.

El cambio legal modificará el criterio de determinación del aporte mínimo de este colectivo, de forma que el mismo no se vea modificado por los cambios metodológicos introducidos en el cálculo del CPE. Mientras tanto, el BPS ha definido mantener el criterio actualmente vigente.