En san josé

Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente

Ocurrió en San José de Mayo. La hija de la víctima se dio cuenta de que se trataba del cuento del tío y forcejeó con la delincuente, que igual logró llevarse dinero.

La delincuente logró llevarse parte del dinero de la damnificada.

dinero-efectivo-incautacion

Una mujer fue víctima del cuento del tío en San José de Mayo y el caso terminó en una rapiña cuando delincuente se llevó parte del dinero tras forcejear con la hija de la damnificada.

La víctima recibió llamadas en las que le hicieron creer que un familiar estaba en una dependencia policial y necesitaba dinero con urgencia. Convencida de la historia, en la tarde de este viernes retiró una importante suma de un banco y regresó a su casa.

Minutos después, una mujer se presentó en la vivienda y dijo ser funcionaria del banco y que iba para retirar el dinero. En ese momento llegó la hija de la víctima, que se dio cuenta de que se trataba de un engaño y se enfrentó a la estafadora.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.
Tras un breve forcejeo, la delincuente logró escapar con parte del dinero. El caso quedó en manos de Fiscalía y es investigado por la Policía.

