Una mujer fue víctima del cuento del tío en San José de Mayo y el caso terminó en una rapiña cuando delincuente se llevó parte del dinero tras forcejear con la hija de la damnificada.
Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente
Ocurrió en San José de Mayo. La hija de la víctima se dio cuenta de que se trataba del cuento del tío y forcejeó con la delincuente, que igual logró llevarse dinero.
La víctima recibió llamadas en las que le hicieron creer que un familiar estaba en una dependencia policial y necesitaba dinero con urgencia. Convencida de la historia, en la tarde de este viernes retiró una importante suma de un banco y regresó a su casa.
Minutos después, una mujer se presentó en la vivienda y dijo ser funcionaria del banco y que iba para retirar el dinero. En ese momento llegó la hija de la víctima, que se dio cuenta de que se trataba de un engaño y se enfrentó a la estafadora.
Condenaron a delincuente requerido tras estafar a un anciano mediante el cuento del tío en Paysandú
Tras un breve forcejeo, la delincuente logró escapar con parte del dinero. El caso quedó en manos de Fiscalía y es investigado por la Policía.
Dejá tu comentario