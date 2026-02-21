Con destornillador, delincuente robó más de 15 chapas matrículas de vehículos estacionados en Prado

Un delincuente usó un destornillador para robar, al menos, 16 chapas matrículas de vehículos que estaban estacionados en inmediaciones de General Hornos y Molinos de Raffo, en el Prado . Ocurrió a las cinco de la mañana de este sábado.

Eso fue constatado por los vecinos, que hicieron la denuncia en la Seccional 7 y aportaron videos donde se ve al hombre, vestido de negro y encapuchado. Subrayado accedió a esas imágenes.

En la mañana, ocho autos no tenían sus chapas matrículas, ni la delantera ni la trasera. Fuentes del Ministerio del Interior informaron a Subrayado que hay siete denuncias presentadas.

Seguí leyendo Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente

De acuerdo con indagatorias policiales anteriores, usualmente grupos de delincuentes utilizan esas chapas en vehículos de similares características para cometer delitos en ellos o venderlos una vez realizados los documentos apócrifos y limar numeraciones de chasis y motores.

Eso implica que el ladrón debe tener en cuenta, cada vez que retira las matrículas, qué marca, modelo y color tiene el vehículo en cuestión.