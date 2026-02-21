RECIBÍ EL NEWSLETTER
Vecinos hicieron denuncia

Con destornillador, delincuente robó más de 15 chapas matrículas de vehículos estacionados en Prado

Por lo general, delincuentes roban matrículas para usarlas en autos de similares características y cometer delitos o venderlos. Mirá el video.

Videos cedidos a Subrayado.

Foto: captura de video cedido a Subrayado.

Foto: captura de video cedido a Subrayado.

Un delincuente usó un destornillador para robar, al menos, 16 chapas matrículas de vehículos que estaban estacionados en inmediaciones de General Hornos y Molinos de Raffo, en el Prado. Ocurrió a las cinco de la mañana de este sábado.

Eso fue constatado por los vecinos, que hicieron la denuncia en la Seccional 7 y aportaron videos donde se ve al hombre, vestido de negro y encapuchado. Subrayado accedió a esas imágenes.

En la mañana, ocho autos no tenían sus chapas matrículas, ni la delantera ni la trasera. Fuentes del Ministerio del Interior informaron a Subrayado que hay siete denuncias presentadas.

cuento del tio termino en rapina: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedio y forcejeo con la delincuente
Seguí leyendo

Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente

De acuerdo con indagatorias policiales anteriores, usualmente grupos de delincuentes utilizan esas chapas en vehículos de similares características para cometer delitos en ellos o venderlos una vez realizados los documentos apócrifos y limar numeraciones de chasis y motores.

Eso implica que el ladrón debe tener en cuenta, cada vez que retira las matrículas, qué marca, modelo y color tiene el vehículo en cuestión.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
EL CANAL URUGUAYO

Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente
En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior video
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
maldonado – rocha

Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

Dejá tu comentario