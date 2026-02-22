RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 21 años e hirieron a un adolescente de 15 en un intento de rapiña en Nuevo París

La Policía hace relevamiento de cámaras de la zona y en la escena encontró 12 vainas.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Mataron a un joven de 21 años y un adolescente de 15 años fue herido por arma de fuego en el barrio Nuevo París, para robarles la moto, en la noche de este sábado, informó la Jefatura de Montevideo.

La víctima fatal no tenía antecedentes y fue encontrada tendida en la calle, con herida de arma de fuego, en la intersección de Carlos María Pena y Faramiñán.

Al llegar la Policía, se constató que el joven todavía estaba consciente, junto a una moto, y fue trasladada a un centro asistencial, donde le diagnosticaron múltiples heridas de arma de fuego, y posteriormente falleció.

balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozo una bala en la cabeza
Seguí leyendo

Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza

El adolescente de 15 años recibió un disparo en la pierna. Este relató que los interceptaron dos hombres en una moto, que intentaron rapiñarlos y ante la negativa, dispararon y fugaron.

La Policía encontró 12 vainas en la escena, donde hay cámaras de videovigilancia que serán analizadas.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: difundida por el Teatro de Verano 
LUTO EN EL CARNAVAL

Falleció el murguista Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda; IMM suspende la fecha de la Liguilla
Vecinos hicieron denuncia

Con destornillador, delincuente robó más de 15 chapas matrículas de vehículos estacionados en Prado
En san josé

Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
Policiales

Choque entre un auto y una moto resultó con un hombre herido de gravedad, en Av. Italia y Batlle y Ordoñez

Te puede interesar

Foto: AFP
MÉXICO

Ejército mexicano mató a líder del cártel Jalisco Nueva Generación en operativo; EEUU ofrecía 15 millones por su captura
Foto: Subrayado. 
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 21 años e hirieron a un adolescente de 15 en un intento de rapiña en Nuevo París
Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Archivo.
MONTEVIDEO

Dos delincuentes en moto dispararon contra dos hombres que estaban afuera de un comercio; uno falleció

Dejá tu comentario