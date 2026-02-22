Mataron a un joven de 21 años e hirieron a un adolescente de 15 en un intento de rapiña en Nuevo París

Mataron a un joven de 21 años y un adolescente de 15 años fue herido por arma de fuego en el barrio Nuevo París , para robarles la moto , en la noche de este sábado, informó la Jefatura de Montevideo.

La víctima fatal no tenía antecedentes y fue encontrada tendida en la calle, con herida de arma de fuego, en la intersección de Carlos María Pena y Faramiñán.

Al llegar la Policía, se constató que el joven todavía estaba consciente, junto a una moto, y fue trasladada a un centro asistencial, donde le diagnosticaron múltiples heridas de arma de fuego, y posteriormente falleció.

Seguí leyendo Balearon a un joven cuando llegaba a su casa y a una vecina le rozó una bala en la cabeza

El adolescente de 15 años recibió un disparo en la pierna. Este relató que los interceptaron dos hombres en una moto, que intentaron rapiñarlos y ante la negativa, dispararon y fugaron.

La Policía encontró 12 vainas en la escena, donde hay cámaras de videovigilancia que serán analizadas.