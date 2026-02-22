Una mujer murió tras sufrir un paro cardíaco en Ciudad de la Costa, donde se realizaba una carrera en franja costera.
Ciudad de la Costa: murió una mujer de 49 años tras sufrir paro cardíaco en la playa, donde se corría una carrera costera
La víctima fue asistida por Subprefectura y emergencia médica, pero no sobrevivió.
La víctima tenía 49 años.
El caso fue puesto en conocimiento de Fiscalía de Flagrancia.
De acuerdo a información de la Armada Nacional, la mujer era una de las participantes de la carrera.
En desarrollo.
