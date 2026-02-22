RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Ciudad de la Costa: murió una mujer de 49 años tras sufrir paro cardíaco en la playa, donde se corría una carrera costera

La víctima fue asistida por Subprefectura y emergencia médica, pero no sobrevivió.

Una mujer murió tras sufrir un paro cardíaco en Ciudad de la Costa, donde se realizaba una carrera en franja costera.

La víctima tenía 49 años. En el caso trabajó Subprefectura de Ciudad de la Costa. Emergencia médica le brindó asistencia en el lugar, pero no sobrevivió.

El caso fue puesto en conocimiento de Fiscalía de Flagrancia.

Choque entre un auto y una moto resultó con un hombre herido de gravedad, en Av. Italia y Batlle y Ordoñez

De acuerdo a información de la Armada Nacional, la mujer era una de las participantes de la carrera.

En desarrollo.

