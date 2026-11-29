Un colombiano y un uruguayo -ambos con alerta roja de interpol- fueron extraditados a Argentina y Brasil en noviembre. El primero estaba requerido por tráfico de drogas y el segundo por contrabando de, entre otras cosas, medicamentos.

El Ministerio del Interior informó sobre estas extradiciones, que forman parte del trabajo conjunto y en cooperación con los países vecinos.

El ciudadano colombiano, sobre quien pesaba una notificación roja, es investigado en Argentina por un delito de contrabando de estupefacientes y puede enfrentar una pena de 26 años de cárcel.

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“El requerido integraría una asociación ilícita conformada por al menos cuatro personas, vinculada a siete hechos de contrabando de drogas detectados por autoridades estadounidenses y argentinas. Las maniobras consistían en el envío y recepción de encomiendas postales internacionales que contenían clorhidrato de cocaína y MDMA ocultos, con destino a distintos países o procedentes de ellos”, detalla el Ministerio del Interior.

Otros países involucrados en estos envíos son España, Holanda, Suecia, Estados Unidos, Inglaterra y Chile. Fueron incautados 7,72 kilogramos de MDMA y 793,3 gramos de clorhidrato de cocaína en el marco de estos procedimientos.

En Uruguay, estuvo preso por producción de drogas y cuando lo liberaron por este hecho, volvió a ser detenido, pero con el fin de cumplir con su extradición. Fue entregado a Interpol Argentina en Fray Bentos.

HACIA BRASIL

El uruguayo con alerta roja de Interpol fue extraditado hacia Brasil, “por delitos de falsificación, corrupción, adulteración o alteración de productos destinados a fines terapéuticos o medicinales y contrabando, con una pena máxima aplicable de ocho años”, informó Interior de Uruguay.

Su detención en Uruguay fue en setiembre, con apoyo de la Jefatura de Cerro Largo.

En octubre de 2025, este hombre fue interceptado por la Policía de Brasil en una camioneta cargada con contrabando, entre lo que había 96 unidades de gotas nasales y 204 unidades de crema curativa con lanolina.

Estuvo detenido en Cerro Largo y entregado a Brasil el 24 de noviembre.