Ministerio del Interior acepta sentencia sobre "trágico" caso Cor pero no la comparte, dijo Heber

"Sin perjuicio de que la condena es por un homicidio culposo, imprudente, y que no tiene previsto ni siquiera un solo día de cárcel. Igual nosotros creemos que no tiene ninguna responsabilidad y que esta condena no corresponde, y que aparte de la condena penal, también le reportaría perder el trabajo y cosas que no estamos dispuestos a que ocurran porque el funcionario obró bien", afirmó Ojeda.

Además, señaló que "si esta sentencia se mantiene, estamos diciéndole a cada policía de la República que no persiga un solo delincuente más".

Cor, de 20 años, murió en un accidente al ser perseguido por policías de la división Tránsito de Durazno en 2020. La jueza Patricia Hornes entendió que no se configuró el delito de homicidio por parte de los policías, pero ahora el Tribunal de Apelaciones revocó esa sentencia.