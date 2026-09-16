Ministerio del Interior abre un llamado a concurso para 57 vacantes de administrativo en Migración

El Ministerio del Interior abre un llamado a concurso público y abierto de oposición y méritos para 57 vacantes de administrativo zafral para la temporada 2026/2027 para la Dirección Nacional de Migración.

La convocatoria apunta a ciudadanos naturales o legales, mayores de 18 años cumplidos al cierre del período de inscripción y hasta 45 años, que cuenten con carné de salud vigente, entre otros requisitos. Además, tener 1º año de bachillerato completo o 1º año de Educación Media Superior de Secundaria o equivalente de UTU, y residir a una distancia no mayor a 30 kilómetros de la inspectoría a la que se haya postulado para concursar.

Las tareas a desarrollar son el ingreso y carga de datos en el sistema informático y atención al público en puentes internacionales, puertos, inspectorías y pasos de frontera en Chuy, Colonia, Fray Bentos, Maldonado, Paysandú, Río Branco, Salto y Rivera.

El plazo de inscripción será del 17 de setiembre al 5 de octubre del 2026 inclusive, a través del formulario disponible en el sitio web del Ministerio del Interior.