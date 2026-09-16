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EN LA EXPO PRADO

Orsi sobre las Malvinas: "Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro, no se embroma con esas cosas"

El presidente Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre las islas Malvinas y un supuesto planteo del Reino Unido para tender un cable submarino desde las islas hasta Uruguay.

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El presidente Orsi fue consultado este miércoles sobre el reclamo de Argentina sobre las islas Malvinas, el reciente planteo por el stand del Reino Unido en la Expo Prado y por un supuesto planteo de Gran Bretaña de construir un cable submarino desde las islas hasta Uruguay.

Orsi negó tal planteo y recordó que la posición “histórica” de Uruguay es apoyar el reclamo de Argentina sobre las Malvinas.

“Jamás, nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo, no se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, dijo Orsi en rueda de prensa sobre ese supuesto cable submarino, y agregó: “Hay una empresa norteamericana que está trabajando pero no pensando en Malvinas como punto de enlace, o sea que es una noticia falsa”.

Foto: FocoUy. Alejandro Sánchez y Yamandú Orsi.
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Y sobre el reclamo de Argentina sobre las Malvinas, respondió: “Es histórica la posición de Uruguay y nos mantenemos. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los países, pero este tema del cable o de fibra, es un error, por decirlo de alguna manera, y hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas".

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