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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Frío intenso este miércoles, pero el jueves "comienza a gestarse un veranillo en todo el país", anuncia Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo frío este miércoles, con máxima de 12º en Montevideo y la zona metropolitana, pero a partir del jueves se viene “un veranillo en todo el país”. Los detalles.

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Nubel Cisneros prevé tiempo frío este miércoles, con máxima de 12º en Montevideo y la zona metropolitana, pero a partir del jueves se viene “un veranillo en todo el país”.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta nuevamente muy fría, con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El jueves la mañana se presentará fría con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol comenzando a gestarse un veranillo en todo el país.

de frio a templado y nublado hasta el jueves, luego sol a pleno; el informe de nubel cisneros
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De frío a templado y nublado hasta el jueves, luego Sol a pleno; el informe de Nubel Cisneros

El viernes tendremos un comienzo de jornada frío a fresco con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo nublado, observándose también temperaturas mas agradables en la noche.

Miércoles 16

Zona Norte: máxima 22º y mínima 5º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 5º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 7º

Jueves 17

Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Viernes 18

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

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