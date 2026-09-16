Frío intenso este miércoles, pero el jueves "comienza a gestarse un veranillo en todo el país", anuncia Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo frío este miércoles, con máxima de 12º en Montevideo y la zona metropolitana, pero a partir del jueves se viene “un veranillo en todo el país”.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta nuevamente muy fría, con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El jueves la mañana se presentará fría con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol comenzando a gestarse un veranillo en todo el país.

El viernes tendremos un comienzo de jornada frío a fresco con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo nublado, observándose también temperaturas mas agradables en la noche. Miércoles 16 Zona Norte: máxima 22º y mínima 5º Zona Sur: máxima 16º y mínima 5º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 7º Jueves 17 Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Viernes 18 Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

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Nubel Cisneros