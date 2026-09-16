El técnico de la Selección Uruguaya, Diego Forlán, definió la lista de 26 convocados para los partidos amistosos de la fecha FIFA de setiembre y octubre.
Forlán definió la lista de 26 convocados para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India
El jueves 24 de setiembre, la Celeste enfrentará a Japón en el Q&A Stadium Miyagi a las 7:05 (Uy), el lunes 28 jugará con Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium desde las 8 (Uy) y el martes 6 de octubre jugará con India a las 10:30 (Uy) en el VYBK en Calcuta.
El jueves 24 de setiembre, la Celeste enfrentará a Japón en el Q&A Stadium Miyagi en Rifu a las 19:05 horas, 7:05 hora de Uruguay. En tanto, el lunes 28 de setiembre jugará con Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium de Seúl desde las 20 horas, 8 de la mañana, hora uruguaya.
El martes 6 de octubre, Uruguay se enfrentará con la Selección de India a partir de las 19 horas locales (10:30 en Uruguay) en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) en Salt Lake City, Calcuta.
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La lista de convocados llegó casi dos semanas después de difundir la nómina de reservados para los partidos amistosos.
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