Forlán definió la lista de 26 convocados para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India

Diego Forlán. Foto: AFP

El técnico de la Selección Uruguaya, Diego Forlán, definió la lista de 26 convocados para los partidos amistosos de la fecha FIFA de setiembre y octubre.

El jueves 24 de setiembre, la Celeste enfrentará a Japón en el Q&A Stadium Miyagi en Rifu a las 19:05 horas, 7:05 hora de Uruguay. En tanto, el lunes 28 de setiembre jugará con Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium de Seúl desde las 20 horas, 8 de la mañana, hora uruguaya.

El martes 6 de octubre, Uruguay se enfrentará con la Selección de India a partir de las 19 horas locales (10:30 en Uruguay) en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) en Salt Lake City, Calcuta.

Diego Forlán definió la lista de convocados para los los amistosos de la Fecha FIFA de setiembre-octubre pic.twitter.com/jCyIscLxT8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2026 La lista de convocados llegó casi dos semanas después de difundir la nómina de reservados para los partidos amistosos. Estos son los reservados de Diego Forlán para la Fecha FIFA de setiembre-octubre pic.twitter.com/XUYHOC0Qi8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2026

Temas de la nota Forlán