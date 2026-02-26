Mides respondió al reclamo de colectivo de padres de niños autistas por falta de 7.000 asistentes personales

El programa de Asistentes Personales, perteneciente al Sistema de Cuidados, existe desde 2015 para atender a personas con dependencia severa en acompañamiento principalmente en domicilio, pero que luego se amplió al acompañamiento a los servicios sanitarios, trabajo o actividades sociales y culturales, se indicó.

Los beneficiarios son personas con dependencia severa menores de 29 años o mayores de 80. El Mides afirmó que hay 7.000 personas con asistente personal y otras 7.000 están postuladas en demanda del servicio, pero están en lista de espera. "Esta lista de demanda insatisfecha se incrementó fundamentalmente a partir de 2022, al igual que otras demandas de cuidados", sostuvo.

Desde el Sistema de Cuidados, enfatizaron que las otras demandas de servicios de cuidados se pudieron ir resolviendo en 2025, pero no la lista de asistentes personales, que "creció de forma masiva" por los requerimientos del sistema educativo.

En ese sentido, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó en 2025 el nuevo protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad y para evitar la exclusión del sistema educativo y ante la falta de asistentes personales, como estrategia educativa para garantizar la trayectoria del estudiante, en la pasada administración se creó un piloto de Facilitadores de Autonomía en el Ámbito Educativo para el acompañamiento no pedagógico de hasta tres niños en escuelas de quintiles 1 y 2. Se nombraron 19 facilitadoras, abarcando a unos 30 niños.

En 2025, se realizó un llamado para contratar hasta 100 facilitadores con el apoyo de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los que actualmente se encuentran en la etapa de designación. Esos facilitadores comenzarán a trabajar este año en escuelas designadas por ANEP y podrán abarcar hasta a 300 niños. Además, se prepara un nuevo llamado de facilitadores en el ámbito educativo.

"De todas maneras, el programa de Asistentes Personales sigue vigente, se siguen formando y dando de alta nuevos binomios, pero el ritmo continúa siendo insuficiente", reconoció.

Con el objetivo de llegar a más beneficiarios, el Plan Nacional de Cuidados impulsará la figura de los cuidadores comunitarios, principalmente para personas con discapacidad y adultos mayores con dependencia. Actualmente, se trata de determinar el número de cuidadores comunitarios que se contratarán y está previsto que los anuncios se hagan en abril, donde se dará a conocer las metas del Sistema Nacional de Cuidados para el quinquenio.