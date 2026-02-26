El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, recuperó una cartera hurtada en Malvín.
Subdirector de la Policía vio el arrebato de una cartera, persiguió al delincuente y la recuperó; el autor se fugó
El hecho ocurrió en las inmediaciones de Av. Italia y Alejandro Korn, en la tarde de este miércoles.
De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, en la tarde de este miércoles, sobre las 18 horas, Clavijo presenció a un delincuente robarle a la fuerza la cartera a una mujer que circulaba por Av. Italia y Alejandro Korn.
Al percatarse del hecho, persiguió al autor, que escapó por la calle Mataojo. Clavijo atravesó la camioneta para intervenir al delincuente, quien soltó los objetos pero logró fugarse.
