"Todos pertenecemos": familias de niños autistas reclaman al Estado por la falta de asistentes personales

Frente a un nuevo comienzo de clases, el colectivo "Todos pertenecemos", integrado por 200 familias con niños autistas en edad escolar, reclama la falta de asistentes personales para que todos los niños tengan el derecho a recibir una educación digna y de calidad.

Hoy en día, hay más 7.000 personas esperando por un acompañante; algunas de ellas, esperan hace más de 4 años.

Eliana Moreira, integrante del colectivo, recordó que el artículo 25 de la ley de protección integral de personas con discapacidad, prevé la creación de la herramienta del asistente personal para personas que tengan un grado de dependencia moderado o severo que requieran apoyo.

"La realidad hoy es que no se está accediendo y hay una lista de espera", afirmó. Moreira aseguró que hay tantos asistentes personales habilitados para trabajar como la cantidad de personas que están en la lista de espera, y acusó falta de voluntad política para avanzar en el programa.

"Es una vulneración de derechos sistemática", sostuvo. "Pasan los años y los niños se pasan todo su ciclo escolar sin haber podido absorber los aprendizajes que podrían haber absorbido si hubieran tenido su acompañamiento", agregó.

En su caso, la espera fue de casi 5 años. Describió el proceso como "muy agotador" para la salud mental y de sacrificio económico para las familias. Hay madres que dejan de trabajar para cumplir con el rol de asistente personal y acompañar a sus hijos en el aula. "Es muy triste la situación", afirmó y reclamó apoyo emocional de parte de Estado para transitar el diagnóstico y el proceso posterior.

El colectivo presentará la semana próxima una demanda al Estado para que se cumplan los derechos establecidos en la ley, pero además de la parte legal, destacan la importancia de que la sociedad acompañe en esta causa.

Mariana Curbelo, es mamá de Emma y Maite e integra el colectivo "Todos pertenecemos". En el caso de Emma, está anotada en el Sistema de Cuidados desde 2023. Tres años después, aún espera por la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La pequeña necesita un asistente que la apoye en su aprendizaje; hoy por hoy, ese apoyo lo tiene en el hogar.

Se estima que un asistente personal tiene un costo superior a los 30.000 pesos mensuales, lo que lo hace inaccesible para la mayoría de las familias. Curbelo aseguró que la pelea es constante contra el sistema. Pero no solo el Estado, también la sociedad los pone a prueba. Contó que a sus hijas los otros padres "se olvidaban de invitarlas a los cumpleaños" y que "no las hicieron parte de la fiesta de fin de año". Lo más difícil es enfrentar el proceso en soledad.