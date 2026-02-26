La ANEP abrió una vía de consulta para saber a quién le corresponde ahora el bono escolar de 2.500 pesos

La Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) abrió una vía de consulta en su página web para que los padres sepan si a sus hijos les corresponde o no el bono escolar de 2.500 pesos que cobrarán en marzo unos 170.000 escolares de las familias de menores ingresos.

Este año accederán al beneficio los niños y niñas de la escuela pública en los quintiles de ingresos 1, 2 y 3.

Ingresando en la web de la ANEP www.anep.edu.uy se accede al espacio “ bono 2026 de apoyo económico ”.

Seguí leyendo Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar

Allí, solo con escribir la cédula de identidad del niño se indica si tiene derecho a cobrar el bono.

Este bono se pagó en julio del año pasado a 114.000 escolares. Este 2026 se amplía a 170.000 y así de forma sucesiva hasta alcanzar en el 2028 a todos los alumnos de la escuela pública del país.