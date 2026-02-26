La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrió una vía de consulta en su página web para que los padres sepan si a sus hijos les corresponde o no el bono escolar de 2.500 pesos que cobrarán en marzo unos 170.000 escolares de las familias de menores ingresos.
La ANEP abrió una vía de consulta para saber a quién le corresponde ahora el bono escolar de 2.500 pesos
En la página web de la ANEP los padres pueden consultar si a sus hijos les corresponde cobrar el bono escolar de $ 2.500 al que accederán unos 170.000 escolares de las familias de menores ingresos.
Este año accederán al beneficio los niños y niñas de la escuela pública en los quintiles de ingresos 1, 2 y 3.
Ingresando en la web de la ANEP www.anep.edu.uy se accede al espacio “bono 2026 de apoyo económico”.
Seguí leyendo
Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
Allí, solo con escribir la cédula de identidad del niño se indica si tiene derecho a cobrar el bono.
Este bono se pagó en julio del año pasado a 114.000 escolares. Este 2026 se amplía a 170.000 y así de forma sucesiva hasta alcanzar en el 2028 a todos los alumnos de la escuela pública del país.
Temas de la nota
Lo más visto
OPERATIVO ÑANDUBAY
Inspeccionan más de 35.000 vehículos y 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos fueron incautadas
TESTIMONIO
"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
CANAL 10
Llegó el momento: se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
POR 24 MESES
Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
MALVÍN
Dejá tu comentario