INCAUTÓ ARMAS, DROGAS Y OBJETOS HURTADOS

Cinco detenidos en allanamiento en el Centro tras robo a asociación civil que trabaja con el Mides

El hurto contra "Vos y vida" ocurrió el domingo. Se llevaron un televisor, seis computadoras, un celular y tarjetas del Mides. La Policía detuvo a cuatro hombres y a una mujer e incautó tres armas, drogas y objetos robados.

Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron detenidas este miércoles en un allanamiento realizado en el Centro de Montevideo tras el robo ocurrido el fin de semana en perjuicio de una asociación civil que trabaja en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El domingo 15, delincuentes ingresaron al predio de la asociación civil "Voz y vida", ubicado sobre la calle Uruguay, de donde se llevaron un televisor, seis computadoras, un celular y tarjetas del Mides.

Personal del área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Policía de Montevideo logró la orden de allanamiento para un predio de las inmediaciones de Andes y Paysandú. En el lugar, los investigadores incautaron tres armas, drogas y objetos robados. Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos.

Condenaron a siete años de cárcel al hombre que asesinó a tiros a otro el sábado en La Comercial

Efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento correspondiente en procura de indicios de utilidad para la investigación.

