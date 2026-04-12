Mides renovó sus vías de comunicación para dar aviso sobre personas en situación de calle, en Montevideo

Renovamos nuestras vías de contacto para recibir alertas sobre personas en situación de calle.



Hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir. Las vías de comunicación son ahora más sencillas y recordables



El 0800 8798 (nro. anterior) seguirá activo pic.twitter.com/z8HrywCQBm