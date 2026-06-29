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Investigan situación del hombre que murió en la calle en Prado, informó el ministro de Desarrollo Social

"El relato que tenemos es que iba caminando por allí, en un momento se acuesta en la vereda. A la hora, un vehículo policial lo ve, para y encuentra a la persona fallecida", indicó Civila.

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El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que investigan la situación del hombre que murió en la calle en el barrio Prado.

"El relato que tenemos, de las personas que estaban en la zona, es que iba caminando por allí. En un momento queda en la vereda, se acuesta en la vereda. A la hora, un vehículo policial lo ve. No es que fue llamado para intervención, no había ninguna alerta en ese lugar, para y encuentra a la persona fallecida. Cuáles son las circunstancias del fallecimiento, la trayectoria, etcétera, todo lo estamos trabajando en el marco del Sinae, que es quien coordina todas las acciones del Estado en el marco de la alerta roja, y cuando tengamos toda la información consolidada, la vamos a comunicar", indicó.

"Hay que analizar la situación y hay una investigación en curso, para ver exactamente cuál es la situación de la persona. También sucede que cada vez que fallece una persona en la vía pública, nos preguntan sobre su vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo tengo que ser cuidadoso en eso, porque es parte de la historia, de la trayectoria de la vida de una persona. El vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social lo tiene muchísima gente en el Uruguay, y nosotros tenemos que consolidar toda la información entre todos los organismos", dijo el ministro.

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