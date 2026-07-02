Valverde tras la eliminación: "Asumo la derrota, me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura"

AFP

El capitán de la selección uruguaya, Federico Valverde, publicó este jueves un mensaje en su cuenta de Instagram donde asume la derrota y realiza una autocrítica tras la eliminación de la Copa del Mundo.

"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada", comenzó expresando el capitán.

Y continuó: "Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó , trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó".

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes. Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida. No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto", concluyó. View this post on Instagram

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