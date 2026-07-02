Avión despegó en Montevideo y debió volver con un aterrizaje de emergencia por un ave que "averió" un motor

Un avión con destino a Perú debió aterrizar de emergencia tras despegar en el Aeropuerto de Carrasco. Pasajeros registraron el momento en el que se vio una llama desde una de las turbinas.

Latam informó a Subrayado que un ave ingresó y “averió” uno de los motores de un avión de la compañía que se dirigía esta mañana desde Montevideo a Lima con 160 pasajeros a bordo.

Concretamente “se rompió el motor 2” de la aeronave, por lo que se resolvió que el avión sobrevolara y consumiera combustible durante más de una hora para poder aterrizar.

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Los pasajeros aterrizaron sin problemas y están siendo reubicados, según informaron desde la compañía.

El avión despegó a las 7:47 y aterrizó a las 09:15, después de tirar el combustible.