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AEROPUERTO DE CARRASCO

Avión despegó en Montevideo y debió volver con un aterrizaje de emergencia por un ave que "averió" un motor

Desde la aerolínea informaron que el aterrizaje se dio luego de que la aeronave consumiera todo el combustible. Despegó 7:47 y aterrizó a las 9:15.

AVION-AEROPUERTO-CARRASCO

Un avión con destino a Perú debió aterrizar de emergencia tras despegar en el Aeropuerto de Carrasco. Pasajeros registraron el momento en el que se vio una llama desde una de las turbinas.

Latam informó a Subrayado que un ave ingresó y “averió” uno de los motores de un avión de la compañía que se dirigía esta mañana desde Montevideo a Lima con 160 pasajeros a bordo.

Concretamente “se rompió el motor 2” de la aeronave, por lo que se resolvió que el avión sobrevolara y consumiera combustible durante más de una hora para poder aterrizar.

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Los pasajeros aterrizaron sin problemas y están siendo reubicados, según informaron desde la compañía.

El avión despegó a las 7:47 y aterrizó a las 09:15, después de tirar el combustible.

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